رحل مساء أمس الأول، عضو رابطة الكتاب الأردنيين الشاعر محمد لافي عن 77 عاماً، ووافته المنيّة في مخيم حطّين بالقُرب من العاصمة الأردنية عمّان، إثر متاعب صحيّة.

وأنجز الراحل تسع مجموعات شعرية، منها؛ مواويل على دروب الغربة (1973)، والانحدار من كهف الرقيم (1975)، وقصيدة الخروج (1985)، ونقوش الولد الضال (1991)، ومقفّى بالرماة (1993)، وأفتح باباً للغزالة (1996)، ولم يعد درج العمر أخضر (2005).

ولد لافي في قرية حتّا (قضاء غزة) عام 1948، ونُقل مع أسرته للضفة الغربية عقب النكبة، تلقى دروسه الثانوية في مدرسة عقبة جبر في أريحا، وبدأ يهتم بالشعر منذ 1962، هاجر إلى الأردن عام 1967، ثم إلى لبنان وسورية، وعاش تجربة المقاومة ومغادرة بيروت عام 1982، قبل أن يستقر نهائياً في عمّان في التسعينات، وعمل في التحرير الثقافي والسياسي في أكثر من صحيفة في الأردن وسورية، كما عمل مراسلاً لعدة وسائل إعلامية عربية.

ونال جائزة عبدالرحيم عمر لأفضل ديوان شعر عربي من رابطة الكتّاب الأردنيين عام 1996. وتنوعت كتابته بين القصة القصيرة، والمقالة، والنصوص السياسة الساخرة، ويعد من الكتاب المهمين في كتابة وتحليل ودراسة السيناريو، وفي الأفلام الوثائقية.

وعدّ لافي انحياز النص للخير والعدالة مقاومة حقيقية، ومن أبرز خصائص شعره التفعيلي تناغمه مع القضية الفلسطينية، وانفتاحه على القضايا الإنسانية الأوسع، فيما وظّف اللغة الشعبية محاكاة للحياة اليومية.