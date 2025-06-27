لا يزال الجدل قائماً في أوساط ثقافية وأدبية ومواقع تواصل حول مصير الأندية الأدبية؛ إثر تأكيد رؤساء مجالس إدارات أندية سابقين أن الخطابات الواردة من مركز القطاع غير الربحي أنهت علاقتهم بالأندية، في ظلّ تمسّك البعض بموقعه، وعلمت «عكاظ» بصدور خطابات تتضمن حلّ وتصفية كلٍّ من ناديي مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، دون تعيين بديل، فيما آثرت مجالس إدارات أن تسلّم بالأمر الواقع، وتلتحق بركب التحولات، وتنضم إلى الجمعيات الأهلية، وشكّل بعضهم مجالس وتم الرفع بها لوزارة الموارد البشريّة. فيما يظل مستقبل الفعل الثقافي في الجمعيات غامضاً، كون الدعم الذي كانت تحظى به الأندية الأدبية وافراً، وآلية الصرف والانفاق مرنة، وهنا رصد لأبرز ما وصلت إليه المخاطبات، وما بدأت به المجالس..تكليف مجالس مؤقتة.. ومعجب الزهراني يعتذر عن الباحةكلّفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجالس مؤقتة؛ لتتولى المواءمة بين الأندية الأدبية والجمعيات، وطلبت من المكلفين بالفترة الانتقالية الدعوة لعقد جمعية عمومية، واختيار مجالس إدارات للجمعيات، وجرد عهدة الأندية العينية والمالية والرفع بتقرير إلى مركز القطاع غير الربحي، فيما سيضطر الرئيس المكلّف أو من ينيبه للوقوف شخصياً على النادي، والإشراف على الانتخابات المرتقبة، فيما اعتذر الناقد الدكتور معجب الزهراني عن قبول تكليفه برئاسة المجلس الانتقالي للنادي الأدبي في الباحة، وأوضح لـ«عكاظ» أن من أسباب الاعتذار صدور القرار بتكليفه دون مشاورته في الأمر، وعدّه غريباً عجيباً. وأضاف: لم أتعود إدارة مؤسسة ثقافية بلا ميزانية كافية وصلاحيات معتبرة.جمعية أدباء الأحساء بادرت وحصدت التصريح الأولحققت جمعية أدباء الأحساء قصب السبق في التحول عن نادي الأحساء الأدبي، وصدر الترخيص وفق الرؤية الجديدة في 29/‏ 5/‏ 2024م تحت اسم «جمعية أدباء» لمدة أربعة أعوام، وبمجلس إدارة مكوّن من الدكتور محمود بن سعود الحليبي رئيساً، والدكتور محمد بن عبدالعزيز البشير نائباً للرئيس، وعضويّة كلّ من بشرى بنت جمعة السنيني، ومها بنت عبدالله الدوسري، وصالح بن أحمد الحربي، والمدير التنفيذي الدكتور ماهر المحمود.جمعية أدبي حائل في المرتبة الثانيةحلّت جمعية أدبي حائل في المرتبة الثانية، ونالت تصريح مركز القطاع غير الربحي، وضمت الدكتور نايف الشمري رئيساً، وعلي حمود العريفي نائباً، وعضوية على عبدالله النعام، ووليد عبدالله المايز.أدبي الطائف يحاول الاحتفاظ بمكتسباتهسارع نادي الطائف الأدبي إلى التحول «لجمعية أدبي الطائف» قبل أن تتشكل مجالس انتقالية لإدارة الأندية، وتحاول الجمعية -التي ضمت: عطا الله مسفر الجعيد رئيساً، وأحمد عيسى الهلالي نائباً للرئيس، وعضوية كلّ من: عبدالعزيز عسيري، وعهود عبدالكريم القرشي، وعبدالله مليح الأسمري- جاهدةً الاحتفاظ بمكتسباتها السابقة، ومن أبرزها جائزة الشاعر محمد الثبيتي، التي مضى على تأسيسها أكثر من 13 عاماً، وحظيت بصيت عربي واسع.قرارات المواءمة بدأت منذ عامينحثّت قرارات وزارة الموارد البشرية المجالس المؤقتة التي كلفتها بإدارة التحوّل بمواءمة الأندية الأدبية، والجمعيات الأهلية، وتضطلع المجالس المؤقتة باختيار اسم للجمعية في كل منطقة، وتحدد أهدافها، وتستقطب أعضاءها، وتفتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة، إضافة إلى إعداد وتقديم جردة حساب بالوضع الحالي لكلّ نادٍ أدبي. وتتضمن المواءمة أخذ مواد من لائحة الأندية الأدبية وتحويلها للائحة الجمعيات، والنظر في مدى مواءمتها، وفحص استمارات عضوية أعضاء الجمعيات العمومية للأندية الأدبية، وهل تنطبق عليهم الشروط والمعايير الخاصة بالجمعيات؟ إضافة إلى الرسوم التي يلزم بدفعها عضو الجمعية، فيما نصت لائحة المهام والمسؤوليات المناطة بأعضاء المجالس المؤقتة على ألّا يكون اسم الجمعية قبليّاً ولا عائليّاً ولا مناطقيّاً وألاّ يتضمن كلمة نادٍ، ورصد المبالغ، والموظفين والعقود في حضور مندوب من وزارة الثقافة، ومندوب من القطاع غير الربحي، وقت التسليم والاستلام، وتقديم مقترحات حول إمكانية الاستفادة من مبالغ الأندية التي تصل إلى ملايين الريالات في أرصدة بعضها.عضو جمعية أدباء: لا وجه للمقارنة بين النادي والجمعيةيرى عضو جمعية أدباء الشاعر صالح الحربي، أن الانتماء لجمعية ليس كالانتماء للنادي، وبحكم أنه خاض التجربتين، قال: تغيّر الدعم المالي، إذ كان الدعم المالي في الأندية الأدبية سنوياً وغير مشروط، فيما الدعم للجمعية مشروط بالأداء، مؤكداً أن فعاليات الجمعية أقلّ من فعالية الأندية، فيما الطباعة خاصة بالنتاج الأول للكاتب، مشيراً إلى أنه منذ تأسيس جمعية أدباء تمت طباعة أربعة كتب.رؤساء أندية يتقدّمون بطعون على قرار الموارد وصيغته«عكاظ» علمت من مصادرها الخاصة أنّ هناك أندية أدبية تنوي التقدّم خلال الأيام القادمة بطعون قانونية على قرار وزارة الموارد البشرية؛ بحكم ما تضمنه من مصطلحات جرحت مقام وتاريخ شخصيات ثقافية، وعدوها موحيةً بالوقوع في جُرم، وعللوا طعونهم بكونهم لم يخضعوا إلى الآن لنظام الجمعيات الأهلية، وحسب اللائحة، فأعضاء النادي هيئة أدبية شبه حكومية، ويتطلع البعض إلى أن تكون الأندية والجمعيات الأهلية تحت مظلة هيئة الأدب، خصوصاً أن وزارة الثقافة هي المشرفة على الأندية حسب آخر خطاب موجه لها.فيما رحبت أندية بالتحولات المؤقتة وشجّعت المجالس المكلّفة بسرعة الاستلام والتسليم، وعرضت خدماتها بالتعاون مع المجالس المكلّفة من قبل وزارة الموارد البشرية من أجل استكمال إجراءات المواءمة والتأكد من استيفائها لجميع الشروط النظامية الممهدة لانتخاب مجالس إدارة جديدة.أدبي القصيم يُعلن أسماء مجلس إدارته الانتقاليأعلن نادي القصيم الأدبي عبر حسابه الخاص على منصة (X) قائمة المجلس الجديد الذي عينته وزارة الموارد البشرية، في الـ22 من شهر ذي القعدة الماضي، وتضمنت الدكتور نادر بن أحمد الصمعاني رئيساً، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالله المشيقح نائباً للرئيس، وعضوية كلٍّ من: عبدالحليم بن صالح البراك، وفرج بن دغيم الظفيري، ومحمد بن سليمان الضالع، والدكتور أحمد بن سليمان اللهيب.