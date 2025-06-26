شهد المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس انعقاد ورشة عمل إستراتيجية نظمتها مبادرة «جسور الإعلام»، تحت عنوان «نحو شراكات إستراتيجية في الإنتاج وتسويق المحتوى»، وذلك ضمن أنشطة المنتدى السعودي للإعلام بإشراف هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وجاءت الورشة انسجاماً مع تطلعات المملكة إلى بناء روابط تعاون وتكامل بين المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية وشركات التكنولوجيا في القارة الأفريقية، بما يعكس رؤيتها لتعزيز حضورها الإعلامي والتقني إقليميًّاً ودوليًّاً.

وجمعت الورشة نخبة من الفاعلين في القطاع الإعلامي العربي والدولي، من ممثلي هيئات البث، وخبراء من كبرى شركات التقنية العالمية مثل Google Cloud وAWS وHuawei، إلى جانب مؤسسي منصات OTT عربية، وعدد من المتخصصين في تحليل البيانات الإعلامية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والترجمة، إضافة إلى ممثل عن إحدى شبكات التواصل الاجتماعي؛ مما أضفى على الورشة طابعاً تنوعياً من حيث الخبرات وآفاق التعاون.

وتعكس هذه الورشة استمرار الجهود التي يبذلها المنتدى السعودي للإعلام؛ لترسيخ الحضور السعودي على الساحتين الإقليمية والدولية، من خلال مبادرات نوعية تواكب ديناميكيات الصناعة الإعلامية، وتدعم الابتكار بوصفه عنصراً أساسيًّاً في بناء مستقبل إعلامي أكثر تفاعلاً وتطوراً.