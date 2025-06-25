حصلت هيئة الأدب والنشر والترجمة على جائزة التميز في الأداء المؤسسي، بعد التقييم المرتفع الذي حصلت عليه بتصنيف «متكامل - INTEGRATED» ضمن عملية تقييم نضج قياس الأداء من قبل وحدة تدقيق الأداء العالمية (GPA Unit) بمعهد مؤشرات الأداء الرئيسة (THE KPI INISTITUE)، وهو معهد عالمي رائد متخصص في أبحاث واستشارات الأداء المؤسسي. ويُشير هذا التقييم إلى مستوى عالٍ من النضج في ممارسات قياس الأداء في الهيئة.

وشملت محاور التقييم، اختيار مؤشرات الأداء الإستراتيجية، توثيق مؤشرات الأداء الرئيسة، وضع المستهدفات، جمع البيانات، عرض تقارير المؤشرات، وحوكمة مؤشرات الأداء الرئيسة، إذ اعتمد المشروع على التقييم القائم على المعطيات والأدلة، من خلال استعراض وتقييم الأدوات والإجراءات المعمول بها في الهيئة، إضافة للاستبيانات والمقابلات مع الأطراف المعنية لمناقشة جوانب التقييم والتحقق من صحة تقييم الأدلة والنتائج.

وتعتمد مؤشرات الأداء الرئيسة على معايير منهجية لتقييم الأعمال والوظائف التنظيمية، إلى جانب اتساقها مع الإستراتيجية عبر جميع الوحدات والإدارات والأفراد، فيما يعتمد تحسين الأداء على تحليل البيانات واسعة النطاق في دمج نظام إدارة الأداء وثقافة بيئة العمل.

وفي تعليقها على الجائزة، قالت رئيسة الشراكات الإستراتيجية في (GPA Unit) تيودورا غورسكي: «هذا الإنجاز يعكس وضوح الهيئة في تحديد ما هو مهم، وقياسه والعمل عليه بفعالية، ليصبح الأداء المؤسسي أداة قيادية تدعم التميز في القطاع العام».

يُذكر أن هذه الجائزة تعكس التزام هيئة الأدب والنشر والترجمة بتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية، وحرصها المستمر على تطوير منظومة الأداء والارتقاء بمستوى العمل التنظيمي، في إطار جهودها لتحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030 ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لمساعي الهيئة في بناء بيئة عمل عالية الكفاءة، تُسهم في تمكين قطاعات الأدب والنشر والترجمة، وتعزيز أثرها الثقافي محلياً ودولياً.