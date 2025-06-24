انطلقت مساء أمس فعاليات الدورة الـ25 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في العاصمة التونسية، بتنظيم من اتحاد إذاعات الدول العربية برئاسة المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع مؤسستي الإذاعة والتلفزيون التونسية والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية عرب سات، وبحضور وزيرة الشؤون الثقافية في الجمهورية التونسية أمينة الصرارفي، ورئيس الاتحاد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية محمد بن فهد الحارثي، وعدد من وزراء الإعلام العرب، وممثلي الدول الأعضاء، ومسؤولي جامعة الدول العربية وشخصيات إعلامية وثقافية من مختلف أنحاء الوطن العربي.



ويحمل المهرجان في نسخته هذا العام شعار «فضاء التلاقي والإبداع» ويُجسد رؤية الاتحاد في جمع الطاقات الإعلامية العربية داخل الوطن وخارجه، في فضاء واحد يعزز التنوع ويحتفي بالإبداع ويُكرّم صُنّاعه.

وأوضح الحارثي أن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يعد مساحة حيّة تُجسد حضور الإعلام العربي، وتحتفي بالإبداع في أرقى صوره، وتساهم في رسم ملامح مستقبل إعلامي أكثر تأثيراً ووحدةً وتميزاً، مشيراً إلى أن نجاح النسخة السابقة من المهرجان بمثابة تحدٍّ كبير لنسخة جديدة نوعية، تلبي احتياج الإعلام العربي. لافتاً إلى أن الفعاليات المصاحبة للمهرجان تم اختيارها بعناية بما يتماشى مع متطلبات العصر.



ويتزامن مع المهرجان إقامة معرض الأسـبو للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق البرامج خلال الفترة من 23 إلى 26 يونيو الجاري، الذي يشكل منصة مهمة لعرض أحدث تقنيات الإنتاج والبث، وفرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين مؤسسات الإعلام العربي والدولي.



ويشهد المهرجان ندوات حوارية متخصصة تتمحور حول صناعة المحتوى الدرامي العربي، ومستقبل الإعلام بين الابتكار والذكاء الاصطناعي، ودراسة الإعلام الموجه إلى الطفل وغيرها من المواضيع التي تلامس جماهير الإعلام العربي.



وكرّم رئيس الاتحاد العربي للإذاعة والتلفزيون الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، والمدير العام للاتحاد المهندس عبدالرحيم سليمان، عدداً من ضيوف شرف هذه الدورة، من بينهم فنانون وإعلاميون وأكاديميون مختصون في المجال السمعي البصري.



ويبلغ عدد الأعمال المشاركة في المسابقة التلفزيونية 149 عملاً مقابل 145 عملاً في المسابقة الإذاعية.