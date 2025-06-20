صدر للكاتب القطري خالد عبدالرحيم السيد، أحدث إصداراته (الهندسة الثقافية في مسلسل شارع الأعشى) قدّم فيه قراءة تحليلية لمسلسل «شارع الأعشى»، متجاوزاً النقد الفني أو الانطباعي السطحي، ليتناوله بوصفه مادة تحليلية غنية، ومثالاً تطبيقياً ضمن الإطار النظري والإستراتيجي لمفهوم «الهندسة الثقافية» متجاوزاً المفهوم الضيق لـ«الإدارة الثقافية» التي تركز غالباً على الجوانب التشغيلية والتنظيمية للمؤسسات والمشاريع، لتشمل الأبعاد الفكرية والسياسية والإستراتيجية، عبر نظرة للثقافة ليس باعتبارها خدمة أو ترفيهاً، بل عنصراً تأسيسياً في بناء الدولة والمجتمع، ومورداً إستراتيجياً لا يقل أهمية عن الموارد الاقتصادية أو الطبيعية.ويتيح الكتاب فرصة لفهم أعمق لآليات إنتاج المعنى الرمزي وتداوله في المجتمع المعاصر، من خلال تساؤل عن كيف يمكن لعمل درامي أن يساهم في تعزيز الهوية والشعور بالانتماء لدى أجيال مختلفة؟ وبماذا أحدث تفاعلاً جماهيرياً واسعاً حول قضايا اجتماعية وثقافية ربما تكون شائكة أو مسكوتاً عنها؟ وما الرسائل الضمنية والقيم التي يسعى لترسيخها أو تحديها؟ وكيف يتفاعل كل ذلك مع الأهداف الإستراتيجية الأوسع للدولة أو للمؤسسات المنتجة؟ويفكك الكتاب، عبر فصوله المتعددة، التجربة الغنية من زوايا مختلفة؛ منها الخلفية الدرامية، والسياق التاريخي، متعمقاً في بنيته الإنتاجية والفنية بما عكسته من طموحات إستراتيجية، جسدها المسلسل متمثلاً الهوية الثقافية وتوظيف الرموز المحلية، وكيف تناول قضايا المرأة والتمكين، وكيف تفاعل معه الجمهور والنقاد.يقع الكتاب الصادر عن دار نشر (خطوط وظلال) الأردنية في 180 صفحة من القطع المتوسط. والمؤلف خالد السيّد، خبير ثقافي وإعلامي ومهندس قطري، يتميز بخبرة مهنية متعددة التخصصات، تمتد لأكثر من 30 عاماً في مجالات الهندسة، والإدارة، والثقافة، والإعلام. حاصل على بكالوريوس في الهندسة من جامعة نورث إيسترن في بوسطن، وماجستير في الادارة، ومدير إدارة مشاريع معتمد من معهد إدارة المشاريع – الولايات المتحدة، ودبلوم في الأدلة الجنائية الهندسية، إضافة إلى كونه محكماً دولياً وخبيراً معتمداً في المحاكم القطرية، وخبيراً في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الإلكسو).