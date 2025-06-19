في تجربة فنية غنية جمعت بين سحر الطبيعة الجنوبية وأصالة الريشة الحجازية، شاركت الفنانة التشكيلية أمل فلمبان في ملتقى ربيع تنومة الدولي للفنون البصرية، الذي احتضنته محافظة تنومة على مدى ثلاثة أيام، بتنظيم نادي عناقيد للفنون البصرية برئاسة عايض أبو زيد، ونائبه الفنان عوضة الشهراني، وبرعاية بلدية تنومة، وعدد من الجهات الداعمة.

استقطب الملتقى أكثر من 100 فنان وفنانة من مختلف مناطق المملكة والخليج العربي واليمن، ووفّر للمشاركين بيئة فنية متكاملة، شملت الإقامة، المواصلات الداخلية، والوجبات اليومية، وسط أجواء اتسمت بحفاوة الاستقبال وثراء المحتوى.

وتضمّن البرنامج اليومي جولات صباحية إلى القرى والمزارع والمطلات التاريخية في تنومة، التي يفوق عمر بعضها ثلاثة قرون، ما منح الفنانين فرصة نادرة للتفاعل الحي مع الطبيعة والموروث المحلي. فيما انطلقت ورش العمل الفنية من الرابعة عصرًا حتى المساء، وتخللتها ندوات فكرية وحوارات ثقافية أثرت التجربة البصرية.

وأوضحت أمل فلمبان لـ«عكاظ» أنها أنجزت عملها المشارك بكل حب وحماس، بأسلوب دمج بين تقنيات اللون الحديثة والزخارف الشعبية الجنوبية، وعلى رأسها القط العسيري، مستلهمة تفاصيل التكوين من روح المكان وجمالياته.

وأعربت عن إعجابها بمستوى التفاعل، مشيرة إلى أن الملتقى نال رضا جميع المشاركين، وترك أثرًا فنيًا وإنسانيًا لا يُنسى. كما دعت إلى تسليط ضوء إعلامي واعٍ على مثل هذه المبادرات الجادة، ليصل صداها لأبعد من النطاق المحلي. وتمنت أن تتبنى مثل هذه الملتقيات جهات رسمية كوزارة الثقافة، لأنها نشاط ثقافي يخدم فئة كبيرة ومهمة من الفنانين والفنانات، مؤكدة أن الفنون البصرية لغة تخاطب عالمية، وتتقاطع بقوة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

أمل فلمبان، فنانة تشكيلية سعودية، حجازية المنشأ والهوى، تتنفس ألوانها من عبق أزقة جدة القديمة وحاراتها التراثية. عُرفت بأسلوبها الذي يمزج بين الموروث والحداثة، وحازت على جوائز مرموقة، واقتنيت أعمالها محليًا ودوليًا.

رسمت البيوت الحجازية القديمة بتناغم لوني معاصر، واشتغلت على توثيق الحياة الاجتماعية في جدة عبر مشاهد بانورامية لبحرها وشواطئها وقواربها، وتعد من أوائل الفنانات اللاتي نفّذن جداريات كبرى قرب الحرم المكي الشريف، كما وقّعت أكبر جدارياتها في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.