علِمَت «عكاظ» أن جمعية الأدب المهنية أغلقت باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها للدورة الثانية، عند الساعة الـ12 من مساء أمس (الأربعاء). وكانت الجمعية فتحت الباب للراغبين في الترشح قبل ثلاثة أشهر، عقب إرسال دعوات للأعضاء تدعوهم للتقدم وفق برنامج انتخابي، ويتيح النظام، لأعضاء الجمعية العمومية، ممن مضت على عضويتهم ستة أشهر، والبالغ عددهم 67 عضواً، حق الترشح للدورة القادمة، وفق الآلية الإلكترونية المعمول بها في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية الأدب المهنية عبدالله مفتاح أن أسماء المرشحين ستعرض وتنشر على حسابات الجمعية، والصحف، فور موافقة المركز الوطني عليها، فيما تنعقد انتخابات مجلس الإدارة الجديد، في سبتمبر القادم.