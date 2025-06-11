كشف الفنان المصري صبري عبد المنعم تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة نقل على إثرها إلى المستشفى خلال الفترة الماضية.

وقال صبري عبد المنعم في تصريح خاص لـ«عكاظ» إنه لا يزال في المستشفى بالقاهرة، مشيراً إلى أنه يعاني من مضاعفات بسبب وجود مياه على الرئة، مطالباً الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وأكد «عبد المنعم» أنه يقضي معظم وقته في المستشفى يُصلي ويقرأ القرآن ويدعو الله أن يتخطى أزمته الصحية، لافتاً إلى أن هناك عدداً من الفنانين يتواصلون معه يومياً، منهم أشرف زكي، ومحمود حميدة، للاطمئنان على حالته الصحية.

وبدأت أزمة صبري عبد المنعم الصحية عندما أصيب بحالة إغماء مرتين، وعلى الفور ذهب إلى طبيب القلب الذي أجرى له بعض التحاليل الطبية التي نتج عنها أنه يعاني من نقص شديد في بعض مركبات الدم مثل البوتاسيوم والماغنيسيوم، وقرر الأطباء احتجازه بالمستشفى.

يذكر أن مسلسلي «الحشاشين» و«بيت الرفاعي آخر أعمال صبري عبد المنعم، وعُرضا في موسم دراما رمضان لعام 2024، وحققا نجاحا جماهيريا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجمع مسلسل «الحشاشين» كلاً من: كريم عبدالعزيز، وفتحي عبدالوهاب، ونيقولا معوض، وإسلام جمال، وميرنا نور الدين، وأحمد عيد، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.