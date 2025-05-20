أصدر مؤسس ورئيس مهرجان الكويت للمونودراما جمال اللهو، كتاباً بعنوان «الرائد» يوثق المسيرة الفنية الطويلة للفنان الكويتي المخضرم محمد المنيع.

وبدأ الكاتب اللهو، في تأليف الكتاب قبل نحو عامين بالتنسيق مع عائلة الفنان المنيع، قبل أن يصدر الكتاب مطبوعاً قبل أيام، وتمتد مسيرة المنيع مع التمثيل على مدى سبعة عقود تقريباً، ويعد أكبر فنان كويتي وخليجي على قيد الحياة ويبلغ عمره حالياً 95 عاماً.



وضم الكتاب 400 صفحة، و27 فصلاً، تناولت ذكريات المنيع وسيرته منذ الولادة، مروراً بتأسيس فرقة المسرح الكويتي، وأعماله الفنية والجوائز التي نالها، إضافة إلى أصدقائه ومن عاصره من الفنانين.

وقال المؤلف جمال اللهو، فكرة كتاب «الرائد» أتت من قبل أبناء الفنان محمد المنيع، وتم إعداده معتمداً على أرشيفي الخاص، كما استعنت بمن يمتلكون أرشيفاً صحفياً وصوراً نادرة جداً للفنان المنيع.

وولد الفنان محمد المنيع عام 1930، وخلال فترة دراسته القصيرة في مدرسة الأحمدي، لفت الأنظار في المسرحيات المدرسية وبدا ممثلاً بارعاً في ذلك الزمان، ومع ذلك، لم يتفرغ للتمثيل، بل انخرط في الكثير من المهن الحرة والوظائف الحكومية حتى تقاعده.

وبجانب عمله، ومنذ ستينات القرن الماضي، لم يغب المنيع عن التمثيل أيضاً، فقد قادته موهبته لمحطات بارزة كثيرة، بينها نحو 60 مسلسلا وعملاً تلفزيونياً، آخرها مسلسل «عبرة شارع» عام 2018.

كما قدم المنيع في مسيرته الفنية الطويلة، نحو عشر مسرحيات ومثلها من الأفلام السينمائية التي توزعت بين العام 1963 و2015، وتعد فرقة المسرح الكويتي من المحطات الأهم في تاريخ المنيع، فقد كان أحد المؤسسين لها عام 1964.