تنظم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون برنامج (رحلة الفن) المتضمنة الورش التدريبية الفنية الخاصة بطلاب التعليم في المسارات الفنية المتنوعة (المسرح، والسينما، والموسيقى، والفنون البصرية) بدعم من صندوق دعم الجمعيات وبالتعاون مع وزارة التعليم، ويستمر لمدة خمسة أيام خلال الفترة من 18 – 22 مايو 2025، من الساعة 5:00 إلى 7:00 مساء، بالتزامن في مدن الرياض والدمام وجدة.

وثمّن مدير عام الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، خالد بن محمد الباز، لصندوق دعم الجمعيات، دعم البرنامج التدريبي الفني المكثف المعني بتأسيس المهارات الفنية لـ360 متدرباً ومتدربة من الطلاب والطالبات، مشيراً إلى الدور الفعال لوزارة التعليم لتعاونها مع الجمعية في تنظيم البرنامج وترشيح المتدربين في المجالات الفنية المتنوعة في السينما والمسرح والفنون البصرية والموسيقى، إضافة لمعسكر تدريبي مكثف لمدة ثلاثة أسابيع في مدينة الرياض للمتدربين المتميزين خلال المرحلة الأولى، فيما يختتم البرنامج فعالياته بتقديم المخرجات الفنية من مشاريع التدريب في عروض فنية للمسرح والسينما والموسيقى، ومعرض فني للفنون البصرية.