أَحْتَاجُ دِفْئًا لَا يَخُونُ ضُلُوعِييَحْنُو عَلَى رُوحِي كَكَفِّ يَسُوعِيُلْقِي عَلَى خَوْفِي عَبَاءَةَ أَمْنِهِيَسْتِلُّ بَرْدِي مِنْ جُذُورِ صَقِيعِييَحْتَالُ لِي حَتَّى أَكُونَ أَمَامَهُفَأَظَلُّ أُنْكِرُ رِحْلَتِي وَرُجُوعِيأَحْتَاجُهُ.. هَذَا المَسَاءُ مُلَبَّدٌبِالبَرْدِ.. مُلْتَحِفٌ رِدَاءَ الجُوعِهَذَا المَسَاءُ يُقِيمُ فِيَّ مَرَاسِمَاًمَحْمُومَةَ الأَفْكَارِ فِي تَرْوِيعِيأَحْتَاجُ دِفْئًا فِي مَلَامِحِهِ أَنَابِمَلَاحِمِي وَهَزَائِمِي وَلُمُوعِيبِحَمَاقَتِي وَبَسَاطَتِي وَمَبَادِئِيوَبِكُلِّ أَحْلَامِي الَّتِي.. بِدُمُوعِييَمْحُو ارْتِبَاكَاتِ البِدَايَةِ كُلَّهَايَتْلُو عَلَى قَلَقِي دُعَاءَ خُشُوعِييَجْتَثُّ قِصَّةَ أُولَى مِنْ أَصْلِهَالِيَصُوغَ قِصَّةً مَا حَكَتْهُ فُرُوعِيأَحْتَاجُ دِفْئًا كَامِلًا لَا يَنْتَهِييَجْتَاحُنِي مِنْ وَاحِدِي لِجُمُوعِييَأْتِي عَلَى مَا لَمْ أَقُلْهُ تَحَسُّبًايُلْقِي بِهِ فِي نَصِّيَ المَفْجُوعِيَخْطُو عَلَى قَلْبِي كَرَقْصَةِ رَاهِبٍ..مُتَصَوِّفٍ فِي عَالَمِي المَمْنُوعِ..أَحْتَاجُ دِفْئًا وَاحِدًا لَا غَيْرَهُ..لِيَكُونَ فِي كُلِّ الفُصُولِ ربيعِي