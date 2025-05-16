جمع الشاعر نمر سعدي شهادات نقاد عن تجربته الشعرية في كتاب «جسدُ الماء ورقرقةُ القصيدة»، الذي صدر حديثاً عن دار سهيل عيساوي للطباعة والنشر، وسلِّط الضوء على تجربة شعرية. ويؤكد الشاعر الناقد العراقي هاشم شفيق «أن شعر نمر سعدي، في ديوانه (تقاسيم على مقام الندم) وليد تجربة شعرية عربية، لها محطاتها وشعراؤها وأزمنتها وأجيالها، وهذا ما لمسناه ونحن نقرأ لهذا الشاعر الحيفاوي، المقيم في زمن الاحتلال على الأرض الفلسطينية العربية عامة، إذ نما وتغذّى من أنساغ وأمشاج الشعر الفلسطيني هناك، بدءاً بتجربة سميح القاسم وصحيفة (الاتحاد) التي كان يرأس تحريرها، إذ نشر للشاعر أولى قصائده، لينطلق فيما بعد، في رحاب، ومناخات، ومساقات الشعر العربي، صانعاً صوته الجديد، بعناء واضح، من خلال نضج تجربته الشعرية والجمالية، مستنداً إلى موهبة نشطة، وذات بعد معرفي، عارفاً بخبايا المَلَكات الشعرية، تلك التي أهّلته ليمتح من كل ما يصادفه؛ من جماليات، وفنون، ومعارف، لتحوّله في المآل، وعبر فرن التجربة الشخصية، إلى شعر حار وملموس، قادر على استبطان تفاصيل الراهن، ليبحر عبر ذلك في التيارات العالية للماضي البعيد، مستشرفاً بلغته الغنائية، المرنانة، ما مضى واندثر.ويشكّل الكتاب مرجعاً للباحثين في الشعر الفلسطيني في الوقت الراهن، وفيه زبدة آراء وشهادات وقراءات مثقفين عرب كبار في إحدى تجارب الشعر الفلسطيني المتبلورة في أواسط التسعينيات ومطلع الألفية الثالثة، والتي تشاطرنا بدلالات المكان والكتابة، وتبحث في الذات المسكونة بالوجع عن معنى لوجودها من خلال استقصاء الأثر الذي تخلفه الحاجة لكتابة قصائد تسترجع معاني الحياة وهذا الحضور المجازي لأسماء وأماكن في ثنايا الذاكرة.