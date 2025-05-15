يكرم الملتقى الأول للثقافة والإبداع بمدينة فاس المغربية الشاعر السعودي حسين بن فهد القحطاني، بمشاركة عدد من نجوم الشعر في الوطن العربي.

وتحت شعار «شعر الأعالي تواشج من الخليج إلى المحيط»، تنطلق الجلسة الافتتاحية لتكريم القحطاني يوم غدٍ (الجمعة)، 16 مايو 2025 عند الساعة الرابعة عصراً، ويشارك في الجلسة الشاعر المكرم برفقة عدد من الشعراء السعوديين البارزين ومنهم: محمد عابس، سلطان الضيط، سعد زهير، ميسون أبوبكر، علي العريفي، ناصر الخرعان، كما يشارك من المغرب كل من: محمد يعيش، وسميرة فرجي. ويرأس الجلسة الافتتاحية الدكتور عبدالرحمن طنكول عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة الأورومتوسطية بفاس.

ويأتي تكريم الشاعر حسين القحطاني كتتويج لمسيرته الحافلة بالإبداع والتميز، إذ أسهم القحطاني مع عدد من الشعراء المميزين في تشكيل فضاءات الساحة الشعبية من خلال حضوره المميز في الأمسيات الشعرية، فضلا عن تميزه في الشعر الغنائي الذي ارتبط بوجدان الناس، ومن أشهر الأغاني التي كتبها «الود ما يعطى جميع المخاليق»، والتي شدا بها الفنان خالد عبدالرحمن وحققت انتشارا عربيا واسعاً، ومن كلمات الأغنية:

الود ما يُعطَى جميع المخاليق

الود يُعطَى بالمخاليق واحد

الود يعطى حافظين المواثيق

واللي يخون الود ذَا الوقت واجد

يا كثر ناسٍ ودّها بالتوافيق

يا كثر ناسٍ عشقها عند جاحد

اللي مودتهم مودة تلافيق

تسهر ومن له تسهر العين راقد

اللافت في الملتقى، هو التناغم بين النص الفصيح والعامي في منبر واحد، الذي ينحاز إلى الإبداع بعيدا عن التصنيفات، ولا شك أن مشاركة نجوم الشعر في الملتقى تعكس تقديرهم لزميلهم الشاعر حسين القحطاني وتجسد روح الإبداع الحقيقية التي تحتفي بالجمال في كل مكان وزمان.

الجمهور المغربي سيكون غدا على موعد مع إبداع «شاعر الود» وكتيبة الإبداع التي يمثلها عدد من الشعراء البارزين في الوطن العربي، في الجلسة الافتتاحية التي تقام في قاعة المحاضرات بالمدرسة العليا للتكنولوجيا في فاس.