يخضع الأديب المصري الكبير صنع الله إبراهيم (88 عامًا) للعلاج في معهد ناصر بالقاهرة، إثر تعرضه لكسر في الحوض، فيما تصاعدت دعوات من مثقفين وكتاب مصريين لتوفير رعاية طبية عاجلة ومميزة تليق بمكانته الأدبية الرفيعة كأحد أبرز روائيي العصر الحديث في العالم العربي.

وأعرب الشاعر فاروق جويدة، عبر منشور على فيسبوك، عن قلقه على الحالة الصحية للروائي، مشيرًا إلى أن «صنع الله إبراهيم» يمر بأزمة صحية خطيرة ويستحق اهتمامًا ورعاية أكبر، داعيًا الجهات الرسمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعمه.

من جانبه، أكد الكاتب عمر طاهر أن وزارة الثقافة تتابع حالة الروائي يوميًا، مشيرًا إلى أن وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو زار إبراهيم في المعهد، مع مراعاة عدم نشر صور الزيارة احترامًا لخصوصيته.

وأضاف طاهر أن الأطباء يدرسون إمكانية نقله إلى منشأة طبية أخرى بناءً على تطورات حالته.

كما زار وفد من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبدالهادي، الأديب في معهد ناصر، وقدم الوفد الدعم والرعاية، وسلم أسرته بطاقة الرعاية الصحية وفيزا المعاش.

وأشاد عبدالهادي بالحالة المعنوية الجيدة للروائي الكبير، مؤكدًا استمرار التواصل مع إدارة المعهد لضمان تقديم أفضل مستوى من العناية.

وعبر الروائي نعيم صبري عن تقديره لـ «صنع الله إبراهيم»، واصفًا إياه بأحد أعلى الشخصيات المصرية قدرًا على قيد الحياة، في إشارة إلى دوره الثقافي المؤثر في مصر والعالم العربي.

يُذكر أن صنع الله إبراهيم، المولود عام 1937، يُعد رمزًا للرواية العربية الحديثة، وعمل في وكالة أنباء الشرق الأوسط، ثم انتقل إلى برلين الشرقية ليعمل مراسلًا لوكالة الأنباء الألمانية، قبل أن يسافر إلى موسكو ليدرس السينما في معهد VGIK، غير أن قدره لم يكن أمام الكاميرا، بل في توثيق التاريخ في أوراق الروايات، وعاد إلى القاهرة عام 1974، وقرر أن يتفرغ للكتابة بشكل نهائي عام 1975.

أسس صنع الله إبراهيم، مع عدد من الكتاب اتحاد الكتاب المصريين، وكان حاضرًا في أول اجتماع تأسيسي له عام 1975، وتميز أسلوبه الأدبي بالتوثيق الحي للواقع، والمزج بين السيرة الذاتية والسرد السياسي، وتقصي أوضاع مصر والعالم العربي، يرى في الرواية وسيلة لفهم الواقع وتفكيكه، لا للهروب منه أو تجميله. ورغم رفضه للجوائز الرسمية، حاز على تكريمات دولية مثل جائزة ابن رشد للفكر الحر عام 2004 وجائزة كفافيس للأدب عام 2017.

وكان إبراهيم قد تعرض الشهر الماضي لوعكة صحية بسبب نزيف في المعدة، تطلب نقل دم له، مما يزيد من الحاجة إلى متابعة دقيقة لحالته الحالية.