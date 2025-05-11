زار قيادات الإعلام والاتصال في منظومة وزارة البلديات والإسكان والهيئة العامة للعقار، مقر صحيفة عكاظ في مدينة جدة، والتقوا رئيس التحرير الزميل جميل الذيابي، يتقدمهم كلٌّ من مدير العلاقات العامة والاعلام والمتحدث الرسمي لوزارة البلديات والإسكان سيف السويلم، ومدير عام الاتصال الاستراتيجي والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير عبدالله المفرج، ومسؤول العلاقات الإعلامية في الهيئة العامة للعقار جهاد الأهدل.وتخلل اللقاء؛ الذي شهده مدير عام مؤسسة عكاظ للطباعة والنشر الزميل عبدالله الحسون، وعدد من قيادات الصحيفة، نقاشاً مهنياً، تناول سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين وسائل الإعلام وإدارة التواصل في القطاعات الرسمية، وتطوير الشراكة المؤسسية بين منظومة الإسكان ووسائل الإعلام، بما يعكس المنجزات التنموية ويواكب تطلعات المتلقي.كما تم التطرق إلى الإعلام التنموي بوصفه أداة إستراتيجية في دعم برامج الإسكان والعقار، وتسليط الضوء على المبادرات الحكومية بلغة قريبة من المجتمع، تدمج بين التأثير والموثوقية، وتسهم في بناء وعي عام مستند إلى سرد قصصي مهني، يعزز الثقة في الخطاب الاتصالي ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. واطّلع الحضور خلال جولتهم في «عكاظ» ونسختها الدولية «سعودي جازيت» على دورة العمل الصحفي، بدءاً من مراحل التحرير في غرفة الأخبار، ومعالجة المواد وتدقيقها، وصولاً إلى منظومات النشر الرقمي، ومركز المعلومات، والأدوات التقنية المعتمدة في التحقق وصياغة المحتوى.