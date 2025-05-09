ظمأى أتيتُ بخافقٍ متلهّبِ
صوبَ العيونِ الحالماتِ المشربِ
فإذا سعيرُ الشّوق يُوصدُ بابَها
عنِّي ويقذفني خلال الغَيهبِ
ومضيتُ أجمعُ من قميصي عطرَهُ
حتى تفطَّر كلُّ نبضٍ مُتعبِ
آياتُ عطرك في السّماء توشّحتْ
أقمارها تتلو نبوءةَ مذهبي
رأتِ البشير على إهابك ماطراً
والبيّنات تصاغُ من غارِ النّبي
يا أيها العطر الشقيُّ ميمماً
شمسَ الحياة بهالة لم تغْربِ
حمّى الغياب إذا حضرت ستنطفي
وتحلُّ آمالي بأفق أرحبِ
فإلى متى تنأى وغاراتُ الهوى
تسري بعمرِ صبابتي وترقِّبي؟!
أصغتْ إلى نغم الطيور جريحة
وعيونها ترنو وراء المطلبِ
تهدي الرّياح عناقها كسنابل
ينثالُ منها كل همس طيّبِ
فتضوع ما بين الدّموع وفيضها
بيضاء زهر من رحيق مخصبِ
يا أيها العطرُ الشّقي بلهفتي
اُسكبْ حنينك في ضلوع معذِّبي
ثوبي المعتق قد تخضَّب بالنوى
يا لي أنا.. يا للمسير المتعبِ
أغوى التّرحلُ كلَّ أطيافِ المُنى
ورسائلُ العشَّاقِ لم تترتّبِ
سيظلّ للعطر البديعِ خطيئة
حتى يطيبَ من البعاد تلهُّبي
صوبَ العيونِ الحالماتِ المشربِ
فإذا سعيرُ الشّوق يُوصدُ بابَها
عنِّي ويقذفني خلال الغَيهبِ
ومضيتُ أجمعُ من قميصي عطرَهُ
حتى تفطَّر كلُّ نبضٍ مُتعبِ
آياتُ عطرك في السّماء توشّحتْ
أقمارها تتلو نبوءةَ مذهبي
رأتِ البشير على إهابك ماطراً
والبيّنات تصاغُ من غارِ النّبي
يا أيها العطر الشقيُّ ميمماً
شمسَ الحياة بهالة لم تغْربِ
حمّى الغياب إذا حضرت ستنطفي
وتحلُّ آمالي بأفق أرحبِ
فإلى متى تنأى وغاراتُ الهوى
تسري بعمرِ صبابتي وترقِّبي؟!
أصغتْ إلى نغم الطيور جريحة
وعيونها ترنو وراء المطلبِ
تهدي الرّياح عناقها كسنابل
ينثالُ منها كل همس طيّبِ
فتضوع ما بين الدّموع وفيضها
بيضاء زهر من رحيق مخصبِ
يا أيها العطرُ الشّقي بلهفتي
اُسكبْ حنينك في ضلوع معذِّبي
ثوبي المعتق قد تخضَّب بالنوى
يا لي أنا.. يا للمسير المتعبِ
أغوى التّرحلُ كلَّ أطيافِ المُنى
ورسائلُ العشَّاقِ لم تترتّبِ
سيظلّ للعطر البديعِ خطيئة
حتى يطيبَ من البعاد تلهُّبي