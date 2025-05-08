التقى وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، في مدينة البندقية اليوم، وزير الثقافة في الجمهورية الإيطالية أليساندرو جولي، وذلك خلال زيارته الحالية لإيطاليا، بمناسبة مشاركة وزارة الثقافة في معرض بينالي البندقية للعمارة 2025م، بنسخته التاسعة عشرة للعمارة.

واستُعرضت خلال اللقاء العلاقات الثقافية الثنائية ودورها في تعميق الروابط الثقافية المشتركة، ونوقشت أهمية تعزيز التبادل الثقافي الدولي بين البلدين الصديقين من خلال المشاركات في الأحداث والفعاليات في البلدين، ومن أبرزها المشاركات المتواصلة لوزارة الثقافة بجناح وطني للمملكة في بينالي البندقية، التي تدخل عامها الخامس على التوالي منذ عام 2021م.

وتناول اللقاء العمل المشترك بين وزارتي الثقافة في كلا البلدين لمتابعة وتنفيذ المبادرات الثقافية الثنائية، مع تسليط الضوء على عددٍ من المبادرات الثقافية الحديثة بين المملكة وإيطاليا في مجالات متعددة، من بينها التعاون بين هيئة المتاحف ومؤسسة «ترينالي ميلانو» الإيطالية لإقامة متحف للتصميم في المملكة، والتعاون بين هيئة العمارة والتصميم و«سالوني ديل موبيلي» لإقامة معرض بالمملكة، فضلًا عن التفعيلات الثقافية للوزارة في مدينة البندقية بجمهورية إيطاليا خلال عام 2025م.

حضر اللقاء من الجانب السعودي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز، ونائب وزير الثقافة حامد فايز، ومساعد وزير الثقافة راكان الطوق.