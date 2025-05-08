في إطار البرنامج الثاني من مسارات إعلامية، ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران، بالتعاون مع شركة الجودة المتكاملة، ورشة عمل بعنوان «الإعلام والتنمية»، وذلك مساء يوم الخميس 22 مايو القادم، بفندق ذا دستركت بنجران.

ويشارك في هذه الورشة نخبة من الإعلاميين والمثقفين وأصحاب الرأي وعدد من مراكز وأكاديميات التدريب. تتحدث في الجلسة الأولى التي تحمل عنوان «توظيف الإعلام التنموي الرقمي»، المشرف العام على ملف دعم وتطوير وتمكين الباعة الجائلين مستشارة وكيل التنمية والقدرات البشرية في القطاع البلدي والإسكان الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز، والدكتورة لبنى عبدالعزيز مصطفى، وعبدالله الصالحي، ويدير الجلسة علي زينان. وتحمل الجلسة الثانية عنوان «حلول الذكاء الاصطناعي المتخصصة في الإعلام»، ويتحدث فيها المهندس محمد بن عبدالله آل شيخ، والمهندس محمد إسماعيل الشنقيطي، والمهندس سعد السيد، ويدير الجلسة علي عبدالله آل عتيق.

وقال مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران الأستاذ علي اليامي إن هذا النشاط يأتي ضمن برنامج مسارات إعلامية الذي ينفذه الفرع لمدة ستة أشهر، انطلق منذ مارس الماضي، ويهدف إلى مواكبة التطورات التقنية وكيفية الاستفادة منها في مجال الإعلام سعياً نحو ترقية وتطوير المهارات لدى الإعلاميين الشباب وتأهيلهم وفق متطلبات المرحلة لخدمة الصحافة السعودية انسجاماً مع أهداف وغايات رؤية 2030. وأشار اليامي إلى أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم سبع دورات تدريبية متخصصة في الإعلام والتنمية، بالتعاون مع شركة الجودة المتكاملة للتدريب والاستشارات.