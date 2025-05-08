اعتمد رئيس النادي الأدبي بجازان حسن بن أحمد الصلهبي فعاليات برنامج مابين العيدين الثقافي الذي سيقام بمقر نادي جازان الأدبي.

وأوضح المشرف على البرامج الثقافية بنادي جازان الأدبي محمد الرياني أن هذا البرنامج الإثرائي سيقام في الفترة من الـ١٥ إلى الـ٢٥ من شهر ذي القعدة الجاري ١٤٤٦هـ الموافق الـ١٣ إلى الـ٢٣ من شهر مايو ٢٠٢٥ ويتزامن هذا البرنامج الذي يقف بين عيدي الفطر والأضحى مع موسم الحج الذي جندت له الدولة -أيدها الله- طاقاتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، معتبرًا أن الثقافة هي جزء مهم للتعريف بدور المملكة الريادي في هذا الإطار.

وسيقيم النادي الأدبي عددًا من الفعاليات الثقافية والأدبية على هامش هذا البرنامج، ومن أبرزها ورشة تدريبية عن دور التطوع في الحج يقدمها يحيى غبيري والحج: قراءة في السير الذاتية السعودية تقدمها الدكتور عائشة يحيى الحكمي ويحاورها الأديب القاص محمد حسن الرياني، ونافذة نقدية: قصائد عن الحج يقدمها عبده علي إسماعيل الحازمي ويحاوره الدكتور إبراهيم محمد هجري، وجلسة حوارية عن تاريخ توسعة الحرمين الشريفين يقدمها الحسين إسماعيل الحازمي ويحاوره القاص محمد علي مدخلي، وجلسة حوارية عن دور المملكة في تنظيم الحج يقدمها الشاعر محمد علي النعمي ويحاوره علي أحمد الحازمي، بالإضافة إلى برنامج دفء الشعر حيث يستضيف النادي الأدبي الشاعر أحمد علي عداوي الذي يحاوره الشاعر والقاص أيمن عبدالحق والشاعر جبران قحل وتحاوره الكاتبة والروائية وعد أحمد الحربي، في الوقت الذي ستقام فيه أيضًا وضمن برنامج رشفات سردية، حيث ستقام أمسية قصصية للقاصة حضية خافي وتحاورها الإعلامية فاطمة محنشي.