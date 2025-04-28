أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، مؤتمرها الدولي تحت عنوان «الابتكار في مجال التراث الوثائقي من أجل تحقيق التنمية المستدامة في العُلا والمملكة العربية السعودية»، والمقرر إقامته بمقر اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس خلال 29 و30 أبريل الجاري.

ويُعقد المؤتمر ضمن برنامج «ذاكرة العالم» التابع لليونسكو، ويستضيف نخبة من الخبراء والمؤسسات المعنية بالذاكرة التاريخية وصنّاع السياسات في القطاع الثقافي، لمناقشة آليات توظيف التراث الوثائقي في دعم العملية التعليمية، وتعزيز الحوار الثقافي، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة والمنطقة العربية.

ويُقام بالتوازي مع فعاليات المؤتمر معرض بعنوان «كلمات عن الذاكرة.. إطلالة على التراث الوثائقي للمملكة العربية السعودية»، الذي يُعرض في قاعة اليونسكو من 28 أبريل إلى 2 مايو 2025، ويستعرض عدداً من المواد الأرشيفية وأساليب السرد التاريخي للمملكة، بالشراكة مع مؤسسات الذاكرة الوطنية، ولأول مرة على المستوى الدولي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بحفظ وصون تراث العلا الطبيعي والثقافي، دعماً لأهداف رؤية المملكة 2030، وترسيخاً لدور العُلا بوصفها مركزاً إقليمياً للريادة الثقافية والتنمية القائمة على تراثها التاريخي، فيما يُعد المؤتمر امتداداً لشراكة الهيئة مع اليونسكو ضمن برنامج «ذاكرة العالم الدولي» ومعهد الممالك، تأكيداً لجهودهما المشتركة في حفظ التراث الوثائقي وبناء القدرات وتبادل المعرفة عالمياً.