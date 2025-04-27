رحلة مثيرة يقدمها معرض «شيرلوك هولمز» في الدورة الـ16 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، التي تستمر حتى 4 مايو القادم في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «لتغمرك الكتب»، ويضم المعرض مقتنيات وكتباً وآثاراً ونماذج عديدة من ذلك العصر الذي كتبت فيه أشهر شخصية في الرواية البوليسية، إضافة إلى ألغاز تفاعلية تشرك الأطفال في حل ألغاز مستوحاة من أشهر الوقائع والأحداث في روايات هذه الشخصية الخيالية التاريخية.

كأنك في لندن الفيكتورية

لأكثر من 125 عاماً، شكّل شيرلوك هولمز مصدر إلهام للكثير من الفنانين، ورواة القصص، وصانعي الأفلام، والمبتكرين، والعلماء، والأطباء، وعلماء الجريمة، وغيرهم من الباحثين عن الحقيقة. وقد أفسح مهرجان الشارقة القرائي للطفل مساحة عريضة لهذا المعرض الذي يجمع بين الترفيه والفائدة التعليمية من خلال عالم هذا المحقق الأسطوري، الذي أبدعته كتابات الكاتب كونان دويل كاتب القصة والطبيب الشاب، الذي قرر في مارس 1886، أن يكتب عن محققٍ غامض، ذكي، ومثير للدهشة في روايته «دراسة في اللون القرمزي» ستُمثَّل ميلاد إحدى أكثر الشخصيات تأثيراً في تاريخ الأدب، وتتغلغل في ذاكرة الأجيال.

كما يتعرَّف الزوار على فن الملاحظة وعلم الأدلة الجنائية ونماذج عديدة من تاريخ وعصر هذه الشخصية التاريخية. ويتجول الأطفال في لندن العصر الفيكتوري، الذي شهد نهضة علمية متسارعة خلال القرن الـ19، حين كانت المدينة تتمدد، وأنفاقها تحفر تحت الأرض.

مقتنيات وأدوات وكتب

ويضم المعرض نماذج من رسائل وكتب عديدة لهذه الشخصية الروائية التاريخية، إضافة إلى قصاصات صحفية من الآراء حولها، مثل رسالة من كونان دويل عن الظهور الأول لكتابه «دراسة في اللون القرمزي» في مجلة «بيتونز كريسماس أنيوال» سنة 1887، ونسخ من ملصقات الأفلام والمسلسلات التي استلهمت هذه الشخصية والملابس التي ارتداها الممثلون في هذه الأعمال الفنية، مثل الزي الذي ارتدته لوسي ليو في دور الطبيبة جوان واتسون زي في مسلسل «بديهي» 2013.

كما يحتوي المعرض نماذج من الدمى والألعاب التي استوحيت من شخصيته وتخصصت في عالم الألغاز والخيال، وأصبحت علامة معروفة في عوالم هذه الشخصية، مثل أباريق الشاي وقطع الشطرنج وأطباق المائدة وألعاب الطاولة والقمصان وعلب العلكة، إضافة إلى سيارة ذهبية من ذلك العصر وأدوات مكتبية وصور والعديد من العناصر الأخرى.

لغز في المعرض

كما يختبر الزوار مهاراتهم في حل الجرائم والقضايا، إذ ينتقلون في المعرض إلى لندن خلال القرن الـ19 وسط عالم متسارع يعج بالاكتشافات العلمية والتجارب الصناعية، ويتعرَّفون على المبادئ التي تعلم منها كاتب الرواية علم الأدلة الجنائية، ليجربوا مهاراتهم في فلكّ الألغاز بصحبة أدوات ومسارح جريمة وفرها المعرض للغوص في عالم شيرلوك هولمز.

وتمنح هذه التجارب التفاعلية متعة أكبر من خلال إرسال الرسائل المشفرة واكتشاف أجهزة الاتصال والتلغراف في ذلك العصر، مع نماذج من عوالم الجريمة واستنتاجات وتخمينات وافتراضات المحققين، يتعرف الأطفال عبرها على علم الأدلة الجنائية ومراحل تطوره ودور الرواية البوليسية في إثارة العديد من الأسئلة، لإشراك الأطفال وتحفيزهم على استخدام مهاراتهم في الملاحظة والاستنتاج وحل المشكلات، تماماً مثل شيرلوك هولمز، عبر مغامرة شيقة يطلق فيها «الشارقة القرائي» العنان لمواهب الأطفال وخيالهم.