وسط حالة من التركيز والانتباه، جلس مجموعة من طلبة المدارس في ورشة بركن القصص المصوّرة للتعرف إلى أسرار عالم الدبلجة، وخصوصاً دبلجة ألعاب الفيديو، في ظل استحواذها على اهتمام الأطفال وشغفهم الدؤوب بها.

وحرص المخرج وخبير الدبلجة، يامن عبدالنور، خلال ورشة «مقدمة عن دبلجة ألعاب الفيديو»، التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الـ16 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، على خلق تفاعل مع الأطفال، من خلال الأسئلة حول ما يعرفونه عن هذا الفن، ولماذا يتم استخدامه؟ وعرض أمام الأطفال مقاطع لأفلام كرتون شارك فيها بصوته ضمن فريق الدبلجة، لشرح هذا الفن بصورة أوضح أمامهم، ومنها فيلم ice age الشهير.

وقال عبدالنور للأطفال المشاركين: «الدوبلاج لا يعني الترجمة فقط، وإلا كنا استخدمنا الترجمة المكتوبة؛ بل يشمل أيضاً تغيير الأصوات، وهذا الأمر يتم من خلال مجموعة من البرامج، بحيث يتوفر لدينا الفيديو الأساسي بلغته الأصلية، ثم نحوّله إلى العربية مع تغيير الأصوات».

الدبلجة تعزز حضور العربية حتى بين غير الناطقين بها

وأكد عبدالنور أن الهدف من الدبلجة عموماً خلق حالة من التواصل بصورة أكبر بين المشاهد وما يتابعه على الشاشة. أما بالنسبة للدبلجة إلى العربية على وجه الخصوص، فأوضح للأطفال أنها تستمد أهميتها من كون اللغة العربية لغتنا الأم، وحينما نعرض أي عمل للأطفال، حتى على غير الناطقين بالعربية، فإننا نهدف إلى تعزيز التعلُّم بلغتنا الجميلة.

وانتقل المخرج يامن عبدالنور للحديث عن دبلجة الألعاب قائلاً: «دبلجة الألعاب ننفذها بالطريقة نفسها، لكن من خلال الـcoding وليس النص، بحيث تهدف الدبلجة إلى خلق تواصل بين اللاعب واللعبة التي يمارسها». كما شرح للأطفال كيفية تسجيل النصوص أثناء عمل الدبلجة.