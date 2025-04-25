جمعت الفنانة مريم محمد، مجموعة من الصغار لإظهار إبداعاتهم في تحويل الأدوات والأشياء المحيطة بهم إلى قطع فنية، وذلك ضمن ورشة «من ملعقة خشبية إلى دمية فريدة»، التي أقيمت خلال فعاليات الدورة الـ16 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي يستمر حتى 4 مايو في إكسبو الشارقة تحت شعار «لتغمرك الكتب».

بدأ الأطفال ورشة العمل أمام مجموعة من الملاعق الخشبية الصغيرة والألوان المائية وأقلام التلوين لتنفيذ أفكارهم الفنية الخاصة في تحويل تلك الملاعق إلى تصاميم تعبّر عن الشخصيات الكرتونية المحببة إليهم. وأطلق الأطفال العنان لخيالهم مستخدمين الخطوط الملونة المختلفة لرسم وجوه شخصياتهم على الملاعق بتناغم بين الخطوط؛ حتى تحولت في النهاية إلى قطع فنية رائعة.



وقالت مريم محمد، مقدمة الورشة: «إن الورشة تشرح للأطفال كيفية تنفيذ أفكار غريبة ومختلفة، من خلال تزيين الأشياء بالشخصيات المحببة لهم، وفي الوقت نفسه تساهم في تنمية المهارات الذاتية للأطفال». وأوضحت مريم أن الورشة تسعى إلى تعليم الأطفال طرقاً بسيطة لتحويل أي شيء في البيت أو خارجه إلى قطع فنية، من خلال أبسط الأشياء المتوافرة حولهم، وهي الملاعق الخشبية.



ويقدم مهرجان الشارقة القرائي للطفل هذا العام أكثر من 1024 فعالية فنيّة وثقافية وترفيهية، من بينها أكثر من 600 ورشة عمل، و85 عرضاً مسرحياً وجوالاً، إلى جانب 85 ورشة طهي و30 عرضاً حياً، كما يشارك فيه 133 ضيفاً من 70 دولة، بينهم نخبة من الكتّاب والرسامين العالميين، وبمشاركة 122 دار نشر من 22 دولة.