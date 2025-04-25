نفّذت جمعية الأدب المهنية بالرياض ورشة عمل عن «تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الكتابة الإبداعية»، قدّمها أستاذ الأدب المقارن الدكتور محمد اللويش، وحضرها 30 متدرباً ومتدربة من الكتّاب والمبدعين الشباب، وحظيت الورشة بتفاعل مع الأفكار الحديثة التي طُرحت حول العلاقة بين الإبداع البشري والتقنيات الذكية، ودور الذكاء الاصطناعي المتنامي في الحقول الأدبية، وإمكانية الاستفادة من أدوات ذكية تتيح له توليد النصوص، وتحريرها، وتحسين الأسلوب السردي واللغوي دون أن يفقد النص هويته أو خصوصيته.وأكد الدكتور اللويش أن الذكاء الاصطناعي لا يُقصي الكاتب، بل يُعزّز من قدرته على الإبداع، من خلال تحليل النصوص الأدبية، وتقديم بدائل تعبيرية، ومساعدته في تجاوز العوائق الذهنية التي تعترض الكتابة، وشدد على ضرورة مراعاة الأبعاد الأخلاقية لاستخدام هذه التقنية، بما يضمن نزاهة النص وأصالته الأدبية. ونفذت الورشة جلسات تطبيقية حيّة مكّنت المشاركين من العمل على الأدوات الذكية؛ للتعرف على إمكاناتها في توليد أفكار جديدة ومعالجة النصوص.