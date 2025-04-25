‏النٌَاسُ ما بَيْنَ أحيَاءِِ .. وأمْوَاتِ‏والعُمْرُ.. مِشْوارُنا للمَوعِدِ الآتي‏ومَا الحَيَاةُ سِوى جِسْرِِ سَنَعبُرُهُ‏يا صَاحبيْ.. بينَ تشْكيْكِِ، وإثْبَاتِ‏الحَاسِدُونَ تَمَادَوا في حَمَاقَتهِمْ‏وأدمَنُوا نَشْرَ أخطائي.. وزَلّاتي‏حتٌَى تحَوَّلْتُ موضُوعاََ لِنَدوَتِهِمْ‏وفي مَجَالسِهمْ... يُحصُونَ خُطواتي‏دَعهُمْ يَقُولُونَ عَنّيْ كُلَّ سَيٌئةِِ‏ويَرجُمُونَ ظِلالي- بالحَمَاقَاتِ‏ما ضَرَّنيْ شَرُّ ما قالُوا، وما فَعَلُوا‏بل زادَني شَرَفَاََ... في كُلِّ حَالاتي‏كَمْ مَرَّةََ.. لَمَزُوني في الغِيَابِ، وفي‏وجْهِي.. يَمُطُّونَ زَيْفَ الابْتِسَاماتِ..!‏كَمْ مَرَّةََ حَاولُوا تَكْسِيْرَ أجْنِحَتي‏كَيْ لا أحَلّقَ في أعلى فَضَاءَاتي..!‏كَمْ مَرَّةََ قَرَّرُوا.. كَمْ مَرَّةََ أمَرُوا‏لِكَيْ يزيدُوا كثيراََ مِنْ مُعَانَاتي..!‏ما ضَرَّنيْ أنني قد كُنتُ مُشْغِلَهُمْ‏وأنَّهُمْ.. حَاوَلُوا تَفْكِيْكَ شَفْرَاتي‏وأنَّهُمْ كَمَنُوا - في كُلِّ زاوِيَةِِ‏لِكَيْ يحُدُّوا كثيراََ من نَجَاحَاتي‏وأنَّهُمْ أهْدَرُوا أوقاتَهُمْ - جَدَلَاََ‏حَوْليْ..، وكَيْفَ تُرَى يُنْهُونَ طَاقَاتي..؟!‏وكيفَ يُلْهُوننيْ عن صَقْلِ مَوهِبَتي‏وكيفَ يُمكِنُهُمْ تَشْويْهَ أبْيَاتي..؟!‏كَمْ جَرَّبُوا خِطَطَاََ تَتْرَى، وأسْلِحَةََ‏أُخْرَى..؛ لكَيْ يَهْزِمُونيْ في مََجَالاتي..!‏تَجَاهَلُوني، وجَدّوا في مُحَارَبَتيْ‏وسَلّطُوا النَّقْدَ حتَّى للبِدَايَاتِ‏تَرَكْتُهُمْ -كالحَيَارى- في غَبَاوَتِهِمْ‏لمْ يَهْزِمُوا ثِقَتِيْ في كُلِّ ذَرَّاتي‏بالصَّمْتْ واجَهْتُهُمْ.. والصمْتُ أسقَطَهُمْ‏ونِلْتُ، بالنّيَّةِ البَيْضَاءِ، غَايَاتي‏أنظُر لَهُمْ.. كيفَ آذَتْهُمْ حَمَاقَتُهُمْ‏وكيفَ يَحْيَونَ - في ذُلٍّ، وحَسْراتِ..؟!‏هُمْ يَسْقُطُونَ- فُرَادَى في هزائمِهِمْ‏ويُبْهَرُونَ -جميعاََ- بانْتِصَارَاتي..!‏إذا تآمَرَ أعدَاءٌ عليْكَ... بِلا‏ذَنْبِِ، سَتُحرِقُهُمْ نَارُ العَدَاوَاتِ‏***‏الرياض 6 أبريل 2025م