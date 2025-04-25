النٌَاسُ ما بَيْنَ أحيَاءِِ .. وأمْوَاتِ
والعُمْرُ.. مِشْوارُنا للمَوعِدِ الآتي
ومَا الحَيَاةُ سِوى جِسْرِِ سَنَعبُرُهُ
يا صَاحبيْ.. بينَ تشْكيْكِِ، وإثْبَاتِ
الحَاسِدُونَ تَمَادَوا في حَمَاقَتهِمْ
وأدمَنُوا نَشْرَ أخطائي.. وزَلّاتي
حتٌَى تحَوَّلْتُ موضُوعاََ لِنَدوَتِهِمْ
وفي مَجَالسِهمْ... يُحصُونَ خُطواتي
دَعهُمْ يَقُولُونَ عَنّيْ كُلَّ سَيٌئةِِ
ويَرجُمُونَ ظِلالي- بالحَمَاقَاتِ
ما ضَرَّنيْ شَرُّ ما قالُوا، وما فَعَلُوا
بل زادَني شَرَفَاََ... في كُلِّ حَالاتي
كَمْ مَرَّةََ.. لَمَزُوني في الغِيَابِ، وفي
وجْهِي.. يَمُطُّونَ زَيْفَ الابْتِسَاماتِ..!
كَمْ مَرَّةََ حَاولُوا تَكْسِيْرَ أجْنِحَتي
كَيْ لا أحَلّقَ في أعلى فَضَاءَاتي..!
كَمْ مَرَّةََ قَرَّرُوا.. كَمْ مَرَّةََ أمَرُوا
لِكَيْ يزيدُوا كثيراََ مِنْ مُعَانَاتي..!
ما ضَرَّنيْ أنني قد كُنتُ مُشْغِلَهُمْ
وأنَّهُمْ.. حَاوَلُوا تَفْكِيْكَ شَفْرَاتي
وأنَّهُمْ كَمَنُوا - في كُلِّ زاوِيَةِِ
لِكَيْ يحُدُّوا كثيراََ من نَجَاحَاتي
وأنَّهُمْ أهْدَرُوا أوقاتَهُمْ - جَدَلَاََ
حَوْليْ..، وكَيْفَ تُرَى يُنْهُونَ طَاقَاتي..؟!
وكيفَ يُلْهُوننيْ عن صَقْلِ مَوهِبَتي
وكيفَ يُمكِنُهُمْ تَشْويْهَ أبْيَاتي..؟!
كَمْ جَرَّبُوا خِطَطَاََ تَتْرَى، وأسْلِحَةََ
أُخْرَى..؛ لكَيْ يَهْزِمُونيْ في مََجَالاتي..!
تَجَاهَلُوني، وجَدّوا في مُحَارَبَتيْ
وسَلّطُوا النَّقْدَ حتَّى للبِدَايَاتِ
تَرَكْتُهُمْ -كالحَيَارى- في غَبَاوَتِهِمْ
لمْ يَهْزِمُوا ثِقَتِيْ في كُلِّ ذَرَّاتي
بالصَّمْتْ واجَهْتُهُمْ.. والصمْتُ أسقَطَهُمْ
ونِلْتُ، بالنّيَّةِ البَيْضَاءِ، غَايَاتي
أنظُر لَهُمْ.. كيفَ آذَتْهُمْ حَمَاقَتُهُمْ
وكيفَ يَحْيَونَ - في ذُلٍّ، وحَسْراتِ..؟!
هُمْ يَسْقُطُونَ- فُرَادَى في هزائمِهِمْ
ويُبْهَرُونَ -جميعاََ- بانْتِصَارَاتي..!
إذا تآمَرَ أعدَاءٌ عليْكَ... بِلا
ذَنْبِِ، سَتُحرِقُهُمْ نَارُ العَدَاوَاتِ
***
الرياض 6 أبريل 2025م
والعُمْرُ.. مِشْوارُنا للمَوعِدِ الآتي
ومَا الحَيَاةُ سِوى جِسْرِِ سَنَعبُرُهُ
يا صَاحبيْ.. بينَ تشْكيْكِِ، وإثْبَاتِ
الحَاسِدُونَ تَمَادَوا في حَمَاقَتهِمْ
وأدمَنُوا نَشْرَ أخطائي.. وزَلّاتي
حتٌَى تحَوَّلْتُ موضُوعاََ لِنَدوَتِهِمْ
وفي مَجَالسِهمْ... يُحصُونَ خُطواتي
دَعهُمْ يَقُولُونَ عَنّيْ كُلَّ سَيٌئةِِ
ويَرجُمُونَ ظِلالي- بالحَمَاقَاتِ
ما ضَرَّنيْ شَرُّ ما قالُوا، وما فَعَلُوا
بل زادَني شَرَفَاََ... في كُلِّ حَالاتي
كَمْ مَرَّةََ.. لَمَزُوني في الغِيَابِ، وفي
وجْهِي.. يَمُطُّونَ زَيْفَ الابْتِسَاماتِ..!
كَمْ مَرَّةََ حَاولُوا تَكْسِيْرَ أجْنِحَتي
كَيْ لا أحَلّقَ في أعلى فَضَاءَاتي..!
كَمْ مَرَّةََ قَرَّرُوا.. كَمْ مَرَّةََ أمَرُوا
لِكَيْ يزيدُوا كثيراََ مِنْ مُعَانَاتي..!
ما ضَرَّنيْ أنني قد كُنتُ مُشْغِلَهُمْ
وأنَّهُمْ.. حَاوَلُوا تَفْكِيْكَ شَفْرَاتي
وأنَّهُمْ كَمَنُوا - في كُلِّ زاوِيَةِِ
لِكَيْ يحُدُّوا كثيراََ من نَجَاحَاتي
وأنَّهُمْ أهْدَرُوا أوقاتَهُمْ - جَدَلَاََ
حَوْليْ..، وكَيْفَ تُرَى يُنْهُونَ طَاقَاتي..؟!
وكيفَ يُلْهُوننيْ عن صَقْلِ مَوهِبَتي
وكيفَ يُمكِنُهُمْ تَشْويْهَ أبْيَاتي..؟!
كَمْ جَرَّبُوا خِطَطَاََ تَتْرَى، وأسْلِحَةََ
أُخْرَى..؛ لكَيْ يَهْزِمُونيْ في مََجَالاتي..!
تَجَاهَلُوني، وجَدّوا في مُحَارَبَتيْ
وسَلّطُوا النَّقْدَ حتَّى للبِدَايَاتِ
تَرَكْتُهُمْ -كالحَيَارى- في غَبَاوَتِهِمْ
لمْ يَهْزِمُوا ثِقَتِيْ في كُلِّ ذَرَّاتي
بالصَّمْتْ واجَهْتُهُمْ.. والصمْتُ أسقَطَهُمْ
ونِلْتُ، بالنّيَّةِ البَيْضَاءِ، غَايَاتي
أنظُر لَهُمْ.. كيفَ آذَتْهُمْ حَمَاقَتُهُمْ
وكيفَ يَحْيَونَ - في ذُلٍّ، وحَسْراتِ..؟!
هُمْ يَسْقُطُونَ- فُرَادَى في هزائمِهِمْ
ويُبْهَرُونَ -جميعاََ- بانْتِصَارَاتي..!
إذا تآمَرَ أعدَاءٌ عليْكَ... بِلا
ذَنْبِِ، سَتُحرِقُهُمْ نَارُ العَدَاوَاتِ
***
الرياض 6 أبريل 2025م