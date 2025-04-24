فازت رواية «صلاة القلق» للكاتب المصري؛ محمد سمير ندا بجائزة البوكر العربية لعام 2025.

وأوضحت رئيسة لجنة التحكيم منى بيكر، أن رواية «صلاة القلق»، نجحت في تحويل القلق إلى تجربة جمالية وفكرية، يتردد صداها في نفس القارئ وتوقظه على أسئلة وجودية ملحّة. فيما أكد رئيس مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية ياسر سليمان، أن «صلاة القلق» رواية بديعة في بنيتها، جاذبة في أسلوبها، أخاذة في شاعرية لغتها، وآسرة في مضامينها المفتوحة التي تؤهلها، مجتمعة، لأن تصبح رواية مكرّسة من روايات الأدب العربي في المستقبل.

تنطلق الرواية في تأطير سرديتها الرمزية من حرب 1967 والسنوات العشر التي تلتها، جاعلة منها مناسبة لنسج عالم من الديستوبيا المُطْبِقة، شخّصه الكاتب في «نجع المناسي» التي يتطابق «اسمها مع جسمها». أغلق الطغيان على قاطني النجع منافذ النجاة، فوقعوا ضحية لا تستطيع الفكاك من عواهن الاستغلال والتضليل والاستقطاب وحجب المعلومة، مع أنّ إمامهم حاول، فاشلًا، أن يستنّ لهم «صلاة للقلق» تساعدهم على الخلاص.

تأسر الرواية قارئها فيجد نفسه يعيش مع شخوصها في النجع، يبحث معهم عن سبيل للنجاة من المصائر الآسنة التي يعاني منها كما يعانون. «صلاة القلق» رواية ماتعة، وسردية معطاءة بتعدد أصواتها وانفتاح معانيها على التأويل المشبع بحسن صنعتها.

واختارت لجنة التحكيم الرواية الفائزة من بين مائة وأربع وعشرين رواية ترشحت للجائزة في هذه الدورة باعتبارها أفضل روايات نُشرت بين يوليو 2023 ويونيو 2024. وضمت القائمة القصيرة للجائزة هذا العام 6 روايات هي: «دانشمند» لأحمد فال الدين، و«وادي الفراشات» لأزهر جرجيس، و«المسيح الأندلسي» لتيسير خلف، و«ميثاق النساء» لحنين الصايغ، و«صلاة القلق» لمحمد سمير ندا و«ملمس الضوء» لنادية النجار.