التقى وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أمس، في مقر وزارة الثقافة بمحافظة جدة، وزير الثقافة والشباب في جمهورية كوستاريكا خورخي رودريغيز فيفيس.ورحب وزير الثقافة في بداية اللقاء بنظيره الكوستاريكي في المملكة، متمنيا له طِيْبَ الإقامة، مشيدا بالعلاقات المميزة بين البلدين الصديقين.وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز التبادل الثقافي الدولي بين المملكة وكوستاريكا في مختلف المجالات الثقافية، ومن أبرزها المتاحف، والمسرح والفنون الأدائية، والموسيقى، والفنون البصرية، وفنون الطهي، ونشر المعرفة الثقافية بين البلدين، كما تناول اللقاء التعاون بين البلدين الصديقين في الشأن الثقافي لدى المنظمات الدولية.حضر اللقاء من الجانب السعودي وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان، ومن الجانب الكوستاريكي سفير جمهورية كوستاريكا غير المقيم لدى المملكة فرانسيسكو شاكون إيرنانديس.