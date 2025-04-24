استضاف جناح المملكة العربية السعودية بمعرض الكتاب الدولي في العاصمة المغربية الرباط الأديبة والشاعرة السعودية منى البدراني في ندوةً بعنوان «الحرف اليدوية في السعودية» أدارها الأديب عبدالعزيز طياش.

وسلطت الجلسة الضوء على هوية الحرف اليدوية ودورها العميق في تشكيل الملامح الثقافية للبلدين. وأوضحت البدراني كيف تعكس الحرف الهوية الثقافية والتراث الشعبي، مؤكدة أن الحرف اليدوية ليست مجرد نشاط اقتصادي أو جمالي، بل هي مرآة تعكس الذاكرة الجماعية للمجتمعات العربية، وتوثق عبر خاماتها وأشكالها حكايات الأجداد ومهارات الأمهات.

وقدمت البدراني نماذج حيّة من الحرف اليدوية المنتشرة في السعودية والمغرب، مشيرة إلى التقاطعات الثقافية الغنية بين البلدين، ولفتت إلى استمرار بعض الحرف رغم موجات التحديث والتطور، مثل صناعة الخوص والنقش على الجلد والفخار والنسيج، مشددة على أن هذه الحرف لم تفقد قيمتها، بل تطورت لتواكب العصر وتلبّي ذائقة الأجيال الجديدة.

كما ناقشت الجلسة أبرز المواد الطبيعية المستخدمة في الحرف، كالجلود والمعادن والأقمشة والصوف، إضافة إلى النقوش التراثية التي تميز كل منطقة وتروي قصصا بصرية لا تقل أهمية عن الكتب والمخطوطات.

وشهدت الجلسة حضورا كثيفا من المهتمين والباحثين، إضافة إلى عدد كبير من الزوار من مختلف الجنسيات، حيث ظهر جليًا حرصهم على تدوين أبرز الأفكار والنقاشات التي طُرحت، مما يعكس وعيا متناميا بأهمية الحفاظ على الحرف التقليدية كجزء من الهوية الوطنية للبلدين.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية التي ينظمها جناح المملكة العربية السعودية في المعرض، والتي تهدف إلى إبراز التراث الثقافي السعودي وتعزيز التبادل المعرفي مع الشعوب الشقيقة، في إطار دور المملكة الثقافي في المحافل الدولية.