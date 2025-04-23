تعرف الأطفال على «الميقاتة»، أو الساعة المائية، التي ابتكرها العالم الأندلسي عباس بن فرناس، أحد أوائل البشر الذين حاولوا الطيران واهتموا بقياس الوقت والفلك، ولم تكن الساعات المتطورة قد اختُرعت في زمنه، فابتكر أداة لقياس الوقت.

جاء ذلك في ورشة بعنوان «الساعة المائية» في أول أيام الدورة الـ16 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب حتى 4 مايو القادم في مركز «إكسبو الشارقة» تحت شعار «لتغمرك الكتب»، حيث تعلّم المشاركون الصغار آلية تدفق الماء من وعاء إلى آخر، وكيفية حساب وقت محدد من خلال وصول الماء إلى مستوى معين.

وتعلم الأطفال المشاركون في الورشة كيفية تصميم وصناعة ساعة مائية باستخدام مواد معادة التدوير، وتعرفوا على مبدأ قياس الوقت من خلال تدفق المياه، وقاموا بإلصاق أغطية عبوات المياه البلاستيكية الفارغة فوق بعضها، بعد تثبيت أنابيب قصيرة تضمن تدفق المياه من العبوة العلوية إلى السفلى.

وجاءت الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل التي تنظمها دورة العام الجاري من المهرجان لتعريف الأطفال على اختراعات كالمصباح والسيارات الكهربائية وغيرها من الابتكارات التي غيرت العالم، في إطار التزام هيئة الشارقة للكتاب ومهرجان الشارقة القرائي للطفل بإثارة فضول الأطفال وإلهامهم، وترسيخ محبة العلم والمعرفة في نفوسهم، والمساهمة في بناء جيل من المخترعين الصغار.

ويقدم مهرجان الشارقة القرائي للطفل هذا العام أكثر من 1024 فعالية فنيّة وثقافية وترفيهية، من بينها أكثر من 600 ورشة عمل، و85 عرضاً مسرحياً وجوالاً، إلى جانب 85 ورشة طهي و30 عرضاً حياً، كما يشارك فيه 133 ضيفاً من 70 دولة، بينهم نخبة من الكتّاب والرسامين العالميين، وبمشاركة 122 دار نشر من 22 دولة.