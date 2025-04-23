رأسَ وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزيرة الثقافة بالجمهورية الهيلينية الدكتورة لينا مندوني، في محافظة جدة اليوم، الاجتماع الأول للجنة الثقافة المنبثقة من مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني.

ورحّب وزير الثقافة في بداية الاجتماع بنظيرته الهيلينية في المملكة العربية السعودية، متمنياً لها والوفد المرافق طيب الإقامة، وأن تكون زيارتها نافذةً تتعرف من خلالها على التراث بالمملكة، وعمق ثقافتها المتجذرة في التاريخ والحضارة الإنسانية، مؤكداً أن هذا الاجتماع يهدف إلى ترسيخ التبادل الثقافي الدولي بين البلدين الصديقين، بما يعود عليهما وشعبيهما الكريمين بالمنفعة.

وأكد رئيسا لجنة الثقافة خلال الاجتماع أهمية تعزيز التعاون الثقافي بين المملكة والجمهورية الهيلينية، وتفعيل مذكرة التفاهم في مجال الثقافة التي وقعت في يوليو 2022.

وأشادا بالتعاون المستمر بين البلدين الصديقين، الذي تجسّد في مشاركة الجانب الهيليني في النسخة الثانية من أسبوع الحِرَف السعودية الدولي (بنان)، الذي أقيم بالرياض خلال نوفمبر 2024، إضافة إلى مشاركة متحف البيناكي اليوناني في بينالي الفنون الإسلامية 2025 المقام في محافظة جدة خلال الفترة من يناير إلى مايو للعام الجاري.

وثمّن وزير الثقافة ووزيرة الثقافة في الجمهورية الهيلينية تنظيم «الأسبوع الثقافي السعودي في اليونان» الذي أُقيم بقاعة زابيون في العاصمة اليونانية أثينا خلال 2024، الذي تضمّن جناحاً خاصاً بمبادرة «عام الإبل 2024»، إلى جانب عروضٍ موسيقية ومسرحية، وورشِ عملٍ للحِرف التقليدية، وأجنحةٍ لفنون الطهي، ومعرضٍ للخط العربي، إضافة إلى معرضٍ للأزياء، والأفلام السعودية، وعناصر ثقافية أخرى.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي كل من مساعد وزير الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق، ووكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان، ومن الجانب اليوناني سفير الجمهورية الهيلينية لدى المملكة ألكسيسكو نستانتو بولوس، ومستشار وزيرة الثقافة فاسيليس خيروس، والمستشارة الخاصة آنابانا جيوتاريا.