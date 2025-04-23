أصدر دار تشكيل للنشر والتوزيع كتاب «خفاف» للكاتب مرضي بن سعد الخمعلي، لتوثيق وإثراء مسيرة الهجن منذ لحظة استئناس الجمل في العصور الحجرية، وصولاً إلى الرعاية الكريمة التي تحظى بها الإبل من الجهات المعنية التي تدعم هذا القطاع باعتباره أحد أهم ركائز الثقافة السعودية ورافد مهم لاقتصاد المملكة.

ويركّز مؤلف الكتاب، بشكل أساسي على الهجن إحدى أنواع الإبل، التي تصنّف حسب طبيعة الحاجة إليها، فمنها المخصص للركوب، وهي الهجن التي يتحدث عنها هذا الكتاب، والأخرى وفقًا للحاجة إليها.

ويشير الكتاب إلى أن مسميات الهجن تختلف من دولة أو قارة إلى أخرى، إذ تعرف في الهند وتلك المناطق باسم «سواري» و«ميهارا»، وفي سيناء ومصر على وجه العموم بـ«الهجن»، وفي الصحراء الكبرى أو بلاد المغرب العربي تعرف بـ«المهاري»، بينما في الجزيرة العربية تعرف بمسمى «ذلول»، وهو ما يستخدم حالياً وجمعها «ذلايل»، مع التوضيح بأن الجمل العربي باللغة الإنجليزية - وكذلك لدى الفرنسيين - يعرف بـ (Dromedarius)، وهي كلمة لاتينية تعني الجري «الركض».

ويأتي إصدار هذا الكتاب في سياق احتفالات المملكة بعام الإبل 2024، ليشكل إضافة نوعية للمكتبة العربية، ومصدراً مرجعياً لمحبي التراث والمهتمين بتاريخ الجزيرة العربية، إذ يوضّح «خفاف» بأسلوب علمي تطور العلاقة بين الإنسان والجمل عبر آلاف السنين، مسلطاً الضوء على دور الإبل الحضاري، الاقتصادي، والرمزي في المجتمع العربي.

ويشرح المؤلف على صفحات الكتاب تحولات الهجن، من حيث استخدامها في التنقل والحروب، ومكانتها الثقافية، وموقعها البارز في الشعر والوجدان العربي، وصولاً إلى الاهتمام المؤسسي المعاصر الذي بلغ ذروته في رؤية 2030، إذ أصبحت الإبل محوراً للفعاليات الاقتصادية والثقافية والسياحية.

وتؤكد خطوة إصدار «خفاف» أن الإبل ليست مجرد موروث، بل رمز حي للهوية في الجزيرة العربية، وقيمة متجددة في مستقبل المملكة؛ لذلك يأتي التوثيق لها بشكل مختلف لتعريف الأجيال الحالية والمستقبلية بأهميتها.

ومؤلف الكتاب مرضي بن سعد الخمعلي، باحث دكتوراه متخصص في مجالات التراث الثقافي، حاصل على درجة الماجستير في إدارة الفنون والتراث الثقافي من بريطانيا، وشغل مناصب عدة، من بينها المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي للهجن، ورئيس لجنة مسابقة «المعلق الذهبي» في نسختها الثانية 2022، وإعلامي له نجاحات عديدة.