تجمع فعاليات الدورة الـ 16 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» 30 كاتباً ورساماً وخبيراً في كتب الأطفال والناشئة والشباب من 10 دول حول العالم، حصدوا أفضل الجوائز العالمية، وتصدرت أعمالهم قوائم الكتب الأكثر مبيعاً، سواءً في مجال القصص القصيرة والروايات، الخيال العلمي، أو القصص المصورة.

ويوفر المهرجان، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» في «مركز إكسبو الشارقة» خلال الفترة من 23 أبريل إلى 4 مايو، تحت شعار «لتغمرك الكتب»، للزوار فرصة للقاء الضيوف الدوليين، والتعرف على أعمالهم الأدبية التي أثرت مكتبة الأطفال واليافعين على مستوى العالم.

8 كتّاب وكاتبات من الولايات المتحدة

ويستضيف المهرجان من الولايات المتحدة كلاً من ستيفان باستيس، الذي تحتل إصداراته قائمة الكتب الأكثر مبيعاً ومؤلف سلسلة كتب «تيمي فيرل»، ومواطنته ليندا بوث سويني، مؤلفة لكتب الأطفال حائزة على جوائز ومن مؤلفاتها «البركة الصاخبة: بركة ربيعية كل الفصول»، إلى جانب روندا روماني، مؤلّفة لقصص الأطفال والشباب وصحفية حائزة على جوائز ومؤلفة «تاجنج فريدوم»، والكاتبة ميساكو روكس، مؤلفة لكتب الأطفال والشباب وفنّانة مانجا تصدّرت أعمالها قوائم الأكثر مبيعاً، ومن مؤلفاتها: «الارتداد» و«لا شيء كامل» وتم إدراج عملها (Bounce Back) على قائمة أفضل الروايات المصوّرة للأطفال لعام 2021 من قبل جمعية المكتبات الأمريكية.

كما يرحب المهرجان من الولايات المتحدة بمؤلفة كتب الأطفال ورسامة القصص المصوّرة دورا وانج، مؤلفة «خوخ الجيب»، والكاتب المتخصص في مجال أدب الأطفال واليافعين ثروت تشادا، مؤلف «طارق والمدينة الغارقة»، إلى جانب كل من بريندان وينزل، كاتب في مجال أدب الأطفال حقّق مبيعات عالية وفاز بجوائز عديدة، والوكيلة الأدبية يانا موريشيما، المتخصّصة في الروايات المصورة والسرد القصصي البصري.

8 أدباء وأديبات من المملكة المتحدة

ومن المملكة المتحدة، يشهد المهرجان مشاركة نيكولا مورغان، مؤلفة لكتب الأطفال والشباب حققت مبيعات كبيرة وفازت بجوائز عديدة، وراحات كادوجي، مؤلفة ورسّامة كتب أطفال حقّقت مبيعات كبيرة ومن مؤلفاتها «أنا لستُ مخيفًا» الصادر عن دار أليسون جرين سكولاستيك، والذي تُرجم إلى لغات عدّة، إلى جانب كلوي سافاج، مؤلّفة ورسّامة لقصص الأطفال حائزة على جوائز عديدة، ومؤلفة «البحث عن قنديل البحر القطبي العملاق».

ويستضيف المهرجان من المملكة المتحدة أيضاً كلاً من هانا لي، مؤلّفة قصص أطفال حائزة على جوائز ومن مؤلفاتها «أميرة الراب»، ومواطنتها سيتال جوراسيا تشابمان، كاتبة أطفال ومؤلفة «ذا بيد تايم بوت»، إلى جانب الكاتبة مريم حسن، مؤلفة «حتى تجد الشمس»، والكاتبة والرسامة المتخصصة في مجال قصص الأطفال كرينا باتل سيج، مؤلفة «الحب هو كلُّ ما نحتاج».

5 كتّاب وكاتبات من الهند

ويشارك من الهند كلٌّ من فارون دوجيرالا، مؤلف حقّق مبيعات عالية ورائد أعمال مبدع ومقدّم بودكاست، ومن أعماله «جسد صغير، مشاعر عظيمة»، ولافانيا كارتهيك، مؤلّفة لقصص الأطفال والشباب حائزة على جوائز، وفنانة في مجال القصص المصورة ومن مؤلفاتها «نينجا ناني واللصوص»، وسامينا ميشرا، مؤلفة لكتب الأطفال، ومخرجة أفلام وثائقية، ومن أعمالها «روب وعبور النهر»، إلى جانب مؤلفة كتب الأطفال آرتي خاتواني بهاتيا، وأمريتا غاندي، مؤلفة كتب للأطفال ومقدّمة برامج تلفزيونية.

3 أديبات من كندا وأستراليا

ويتيح المهرجان للزوار فرصة لقاء الكاتبة الكندية كولين نيلسن، مؤلّفة لقصص الأطفال والشباب حائزة على جوائز، ومن مؤلفاتها «قائمة الكتب السرية»، ومواطنتها روخسانا خان، كاتبة أطفال حقّقت مبيعات كبرى وفازت بجوائز عديدة، ومؤلفة «الحلوى الحمراء الكبيرة»، إلى جانب الكاتبة الأسترالية أندريا رو، مؤلفة لكتب الأطفال حققت أعلى المبيعات وفازت بجوائز عدّة.

كاتبتان من باكستان

كما يرحب المهرجان بمؤلفة كتب الأطفال سيهريش فاروق من باكستان، الحاصلة على جائزة «بطلة التعليم من مالالا» تقديراً لدعمها الكبير لتعليم الفتيات، والكاتبة مريم شاه.

3 كتّاب من دول الاتحاد الأوروبي

ويرحب المهرجان بالكاتبة الإيطالية إليزابيتا دامي، مؤلّفة حقّقت مبيعات كبيرة عالمياً عن رواياتها الخيالية للأطفال ومؤلّفة سلسلتَي «جيرونيمو ستيلتون» و«تي ستيلتون»، بالإضافة الكاتب الهولندي سي جي سالامندر، مؤلّف قصص الأطفال والشباب حائز على جوائز عديدة، ومحرّر وصحفي متخصص بالقصص المصوّرة، إلى جانب الكاتبة النرويجية شين لي، مؤلّفة ورسّامة لقصص الأطفال والشباب، حائزة على جوائز عالمية ومؤلفة «عشتُ في أحشاء الحوت».