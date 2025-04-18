‏تمرُّ القصيدةُ‏مثل الأميراتِ في الحُللِ الباهرةْ‏تُنادي عليَّ‏- لقد جئتُ‏فانتبذي بي‏مكاناً قصياً‏على عجلٍ أنا كالغيمةِ الماطرةْ‏أقولُ:‏امهليني قليلاً‏ سأنشرُ هذا الغسيلَ‏أُرتِّبُ فوضى المكانِ‏أردُّ على هاتفي‏وأعودُ‏حنانَيكِ أيَّتُها الآسرةْ‏تذكّرتُ أيضاً‏فبعضُ الضيوفِ سيأتوننا للغداءِ‏وأحتاجُ وقتاً‏كطبَّاخةٍ ماهرةْ‏قفي‏سأُذاكرُ درسين لابني‏عن (الجبرِ واللافلزاتِ)‏فانتظريني‏سأحضرُ حالاً‏رويدكِ سيدتي الساحرةْ‏قفي لي قليلاً‏ولا تُعجليني‏لعلي سأسمعُ‏عن هذه الأرضِ‏شيئاً يسرُّ‏فنشرةُ أخبارِنا العاشرة‏ويُسلمني كلُّ شيءٍ إلى كلِّ شيءٍ‏فأغرقُ في الواجباتِ المُلحّةِ والآمرةْ‏وأركضُ بين المهام العصيّةِ والقاهرةْ‏وحين أعودُ إليها‏وقد أنهكتني التفاصيلُ‏ألمحُ رقعتَها‏فوق مكتبتي‏-وداعاً‏مللتُ فغادرتُ‏أيتُّها الشاعرةْ !!