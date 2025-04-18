اعتمد مجلس إدارة جمعية أدبي الطائف الخط الأول والخط السعودي - الذي أعلنته وزارة الثقافة - في جميع المخاطبات الرسمية، وكذلك طباعة الكتب والإصدارات المختلفة الصادرة عن الجمعية.

أوضح ذلك رئيس مجلس إدارة الجمعية عطالله الجعيد، مشيداً بهذه المبادرة التي أقرتها وزارة الثقافة والتي تعكس أهمية الخط العربي وارتباطه بالحضارة العربية والإسلامية.

يذكر أن وزارة الثقافة أعلنت عن إطلاق الخط الأول والخط السعودي اللذين يعبران عن الهوية الثقافية للمملكة، حيث أشار وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان إلى أن إطلاق الخط الأول والخط السعودي يعد تكريماً للإرث الثقافي والفني الغني الذي تزخر به المملكة.