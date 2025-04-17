شهدت ديوانية القلم الذهبي لقاءها الأسبوعي مساء أمس (الأربعاء)، بحضور نخبة من المثقفين والمهتمين بالأدب، الذين توافدوا لمناقشة محور «حضور الشعر ومكانته»، في أجواء ثرية بالحوار والإبداع، تخللتها مداخلات نوعية ومشاركات شعرية سلّطت الضوء على قيمة الشعر في الثقافة العربية، ودوره المتجدد في الحراك الأدبي المعاصر.

وأشاد الحضور بالدور البارز الذي تقوم به ديوانية القلم الذهبي في رعاية الأدب والمثقفين، وفتح مساحات للتعبير والتلاقي الثقافي، معتبرين أن دعمها للأنشطة الأدبية يمثل امتداداً لرؤية السعودية 2030 التي أولت الثقافة بمختلف أشكالها اهتماماً كبيراً، وأسهمت بشكل فاعل في تمكين الأدباء وخدمة المبدعين.

وأكد المتحدثون خلال اللقاء أن الشعر يُعد من أقدم الإبداعات التي نشأت في الجزيرة العربية، وتوارثتها الأجيال، مشيرين إلى أن حضوره المستمر في المشهد الثقافي يعكس عمق الارتباط الوجداني والفكري بين الإنسان العربي والشعر.

كما نوه المشاركون بأن ديوانية القلم الذهبي أصبحت على مدار الأيام الماضية ملتقىً يومياً لأهل الفكر والإبداع، صنعت من خلاله مساحة مفتوحة للتعارف وتبادل الرؤى، وأسهمت في بناء علاقات مهنية وثقافية بين روادها.

واختُتم اللقاء بتأكيد أهمية استمرار هذه اللقاءات الفكرية وتعزيزها، لما لها من دور محوري في تنشيط الحراك الثقافي في المجتمع، وتعزيز مكانة الأدب في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الثقافي السعودي.