تنطلق اليوم (الثلاثاء) فعاليات معرض جازان للكتاب 2025 في نسخته الأولى، وتنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في مركز الأمير سلطان الحضاري، ويستمر حتى 17 فبراير الحالي، بمشاركة عدد من دور النشر ووكالات محلية وعالمية توزعت على أجنحة المعرض.

ويشتمل المعرض على برنامج ثقافي ثري، يضم أكثر من 200 فعالية متنوعة، يتخللها العديد من المحاضرات والندوات وورش العمل، التي يقيمها عدد من المتخصصين، إضافة إلى منطقة تفاعلية مخصصة للأطفال، تقدم برامج ثقافية موجهة للنشء في مجالات الكتابة والتأليف والمسرح وصناعة الرسوم المتحركة، وأنشطة تفاعلية مختلفة.

وأوضح رئيس هيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف الواصل، أن معرض جازان للكتاب 2025 يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز الحراك الثقافي بالمملكة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال نشر قيم المعرفة والإبداع، وتحفيز صناعة النشر المحلية، «خصوصاً أن هذه هي النسخة الأولى في منطقة جازان التي نسعى من خلالها لتسليط الضوء على الإرث الثقافي الغني للمنطقة إذ تشتهر جازان بثقافتها الغنية وتراثها العريق».

ويحتفي معرض جازان للكتاب 2025 خلال أيامه بعام الحرف اليدوية، ترسيخاً لمكانة الحرف اليدوية بوصفها تراثاً ثقافياً أصيلاً، وتعزيزاً لمزاولتها، وصونها، واقتنائها، وتوثيق قصصها، وحضورها في حياتنا المعاصرة.

ويعد معرض جازان للكتاب 2025 أول المعارض التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة في العام الحالي، بعد سلسلة من المعارض السابقة التي شملت معرض الرياض في أكتوبر، ومعرض المدينة المنورة في أغسطس، ومعرض جدة في ديسمبر من العام الماضي.

يُذكر أن معرض جازان للكتاب 2025 سيفتح أبوابه للزوار يومياً من الساعة 11 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل، ما عدا يوم الجمعة من الساعة 2 ظهراً إلى 12 منتصف الليل.