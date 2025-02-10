ينظم منتدى عبقر الشعري بالنادي الأدبي بجدة، مساء غد (الثلاثاء)، أمسية شعرية بعنوان «عازف وتر» للشاعر سيف المرواني، ويدير الأمسية نائب رئيس منتدى عبقر الشعري الشاعر خالد الكديسي، وذلك بقاعة مكتبة النادي، ويصاحب الأمسية المعرض المصغر للكتب، والمعرض التشكيلي من إشراف خيرالله زربان.

وتأتي هذه الأمسية ضمن فعاليات «منتدى عبقر الشعري» الثقافية والفكرية والإبداعية بالنادي الأدبي، الذي يسهم في إثراء المشهد الشعري والثقافي محليا وعربيا. كما دعا النادي المهتمين من المثقفين والمثقفات إلى حضور الأمسية وإثرائها بالمداخلات.