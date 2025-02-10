جمع حفل توزيع جوائز «غرامي» لهذا العام ما يقرب من 9 ملايين دولار للمساعدة في جهود الإغاثة من حرائق الغابات في كاليفورنيا، و15 مليون دولار إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الحفل الموسيقي الأضخم استقطب 15.4 مليون مشاهدة ليلة الأحد الماضي، وهو ما يعد أقل بنسبة 9% من حفل توزيع جوائز غرامي العام الماضي، الذي استقطب 16.9 مليون مشاهد على CBS، وفقاً لتصنيفات نيلسن لايف.

وGrammy Awards‏ أنشئت عام 1959، وهي إحدى الجوائز الموسيقية السنوية الأربع الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وأول احتفال خاص بجائزة الجرامي كان في 4 مايو 1959 تكريماً وتشريفاً للموسيقيين المبدعين.