اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم مشاركة المملكة في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2025، الذي أقيم في ساحة معرض براغاتي بالعاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة من 1 إلى 9 فبراير الجاري، وسط إشادة واسعة من المشاركين والزوار بما قدمته الهيئة من مبادرات ومحتوى ثقافي ثري، يعكس التطور الكبير الذي يشهده المشهد الأدبي والثقافي في المملكة.

وحقق جناح المملكة، الذي قادت هيئة الأدب والنشر والترجمة مشاركته في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2025، نجاحًا كبيرًا، سواء في حجم الإقبال أو حرص الزوار على حضور الفعاليات والمشاركة في الأنشطة الثقافية المصاحبة، واستعرضت الهيئة عبر جناح المملكة العديد من برامجها ومبادراتها التي تهدف إلى تطوير صناعة النشر والترجمة في المملكة، حيث شهد الجناح تفاعلًا ملحوظًا من الناشرين والوكالات الأدبية الدولية. كما قدمت الهيئة أيضًا خلال المعرض مجموعة من الفعاليات الثقافية والندوات الحوارية التي تناولت المشهد الثقافي السعودي وتقاطعاته مع نظيره الهندي.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبداللطيف الواصل أن مشاركة الهيئة في معرض نيودلهي الدولي للكتاب تأتي ترجمة لرؤية المملكة لتعزيز الريادة الثقافية إقليمًا وعالميًا ورفع الوعي بالموروث الثقافي السعودي، مبينًا أن المشاركة في المعرض حققت أهدافها الإستراتيجية المتمثلة في تعزيز التبادل الثقافي الدولي، وإبراز الحراك الأدبي السعودي.

وجاءت مشاركة المملكة في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2025 بقيادة هيئة الأدب والنشر والترجمة، وبمشاركة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومكتبة الملك فهد الوطنية.

يذكر أن معرض نيودلهي للكتاب 2025 يُعد منصة دولية رائدة تجمع أبرز صنّاع الكتب والمفكرين من مختلف أنحاء العالم، وقد أسهمت مشاركة المملكة بهذا الحدث في تعزيز حضورها الثقافي على المستوى الدولي، وفتح آفاق جديدة للتعريف بالثقافة السعودية إقليميًا وعالميًا.