في إطار اهتمامها الدائم بقضايا التنمية والإنسان، نظمت هيئة الصحفيين السعوديين في منطقة نجران بالتعاون مع الغرفة التجارية في المنطقة ورشة عمل بعنوان "الإعلام وآفاق التعدين".

وشارك في الورشة الزميل محمد التونسي، ومساعد رئيس التحرير الزميل عبدالله آل هتيلة.

وتناولت الورشة مدى تأثير الإعلام على نقل التجارب وتطوير مقومات التعدين في المنطقة عبر جملة من المحاور والمداخل، وركزت على أهمية الإعلام في ترويج الابتكارات والأفكار التي تساهم في تطوير قطاع التعدين، وكيفية مساهمتها في تسويق الفرص والمقومات الاستثمارية في مجال التعدين ورسم الهوية الإعلامية وقدرتها في التعريف بالصناعات النوعية بجانب ضرورة إبراز المحتوى الإعلامي المتخصص في النهوض بمتطلبات الثروات المعدنية ومستقبل هذه الصناعات في المملكة، كما تطرق المشاركون في الورشة إلى خارطة المعادن الاستراتيجية في الجغرافيا السعودية، منوهين بدور الإعلام في توثيق الاكتشافات التعدينية في المملكة.

وعبر مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بفرع نجران الزميل علي آل منجم اليامي عن شكره لمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بنجران لتعاونه المستمر مع فرع الهيئة بالمنطقة ومساهمته في رفع الوعي بالقضايا الوطنية. وقال اليامي إن الهيئة تنطلق من خلال هذه الفعاليات عبر أهداف رؤية 2030 وتسعى إلى ترسيخ روح الشراكات النوعية بين مختلف المؤسسات بالمملكة عموما والمنطقة على وجه الخصوص.