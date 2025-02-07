أَلَمِي يُضيءُ فأقتفي أضواءَهُوأجوسُ هذي العَتْمَةَ الكَونِيَّةْأفتضُّ سِرَّ الوقتِ حيث قصيدتيعَقْدٌ أُوَقِّعُهُ مع الأَبَدِيَّةْأَحَدٌ ولا أَحَدٌ أنا، فإلى متىأمحو وأُثبِتُ هذهِ الأَحَدِيَّةْ؟!أنا نُسخةٌ مِنِّي أُفَتِّشُ في المدىكي أهتدي للنُّسخةِ الأَصليَّةْأرتابُ في نفسي وفي خلجاتِهاوأَشُكُّ في أوراقيَ الرَّسْمِيَّةْهل صاغَني مطرٌ وبَدَّلَ شَكْلَهُعَبَثًا، فأصبحَ شوكةً بَرِّيَّةْ؟!هل كنتُ رُوحًا في الأثيرِ طليقةًووَقَعْتُ بين حبائلٍ طِينيَّةْ؟!هل عشتُ ظِلاًّ في الحياةِ لِكائنٍفي الغيبِ، أحملُ روحَهُ الأرضيَّةْ؟!أنا لاعبٌ من لاعبينَ تورَّطواعَبَثًا بِهذي اللُّعبَةِ العَبَثِيَّةْنحنُ الذين يُؤَوِّلونَ حياتَهُمْ:لا شيءَ غير الصُّدْفَةِ الغَيْبِيَّةْ!ونُقَوِّمُ الأعمارَ حَسْبَ شُعورِناونفيضُ عن أعمارِنا الزَّمَنِيَّةْلا شيءَ غير الشِّعرِ يبلغُ كُنْهَنَافالشِّعرُ من (أحماضِنا النَّوَوِيَّةْ)