تمرُّ ساعتانِ .... يسألني المكانُ
فنجانُ قهوتي عليهِ ينبتُ الصدأ
وأحرُفي تسيلُ من فمي إلى دمي
تشرَبُ نخبَ تعبي ووحدتي
من جبلِ السَّحِيْر من وراءِ بيتِنا القديمِ
أرى المزارعاتِ يبتدِرْنَ الصبحَ، يغتسلنَ بالنشيدِ، يعتلينَ سُلَّمَ الكلامِ
****
أقرأُ في أحجارِ قريتي: (أنا عبيدُ الله، أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله، محمدٌ رسولُ الله)
أسمعُ الصهيلَ، وصوتَ بابِ الحِصْنِ، والرِّجالَ، والطُّبولَ، والحماسَ للقتالِ
مدافعُ الطابورِ تضربُ القرى
فيُشرقُ البارودُ في عروقِ الفجرِ كالسحابِ، (بُخْروشُ) ينتخي، يصيحُ بالرجالِ، يكرُّ مرتينِ
بِمُهْرَةٍ ونافِعِيَّةٍ مُجَرَّبَة، يقطعُ دابرَ الغزاةِ
****
في مغزلٍ من ألَقٍ تمدُّ جدتي خيوطَ الصوفِ بين الأرضِ والسماءِ
تغزلُ لحنًا خالدًا لِسِدْرَةٍ في المُنْتَهَى
أصعدُ في مِعْراجِها
أعبقُ في سِراجِها
أصيرُ جملةً للمبتدَا
أعانقُ الأزهارَ والكُرومَ
أشربُ نخبَ اللوزِ والغُيومِ
ومثلما كان أبي يُنصِتُ للأخبارِ والهُمومِ
يُصغي إلى الضيوفِ إذ يُحدِّثونَه عن الأمطارِ و(العُلومِ)
أُصغي لهاجِساتِ البَوْحِ عند حَسِيَ القديمِ في جبالِ (قَمْهَدَا)1
١/ قمهدا هي قريتي في جبل السحير
فنجانُ قهوتي عليهِ ينبتُ الصدأ
وأحرُفي تسيلُ من فمي إلى دمي
تشرَبُ نخبَ تعبي ووحدتي
من جبلِ السَّحِيْر من وراءِ بيتِنا القديمِ
أرى المزارعاتِ يبتدِرْنَ الصبحَ، يغتسلنَ بالنشيدِ، يعتلينَ سُلَّمَ الكلامِ
****
أقرأُ في أحجارِ قريتي: (أنا عبيدُ الله، أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله، محمدٌ رسولُ الله)
أسمعُ الصهيلَ، وصوتَ بابِ الحِصْنِ، والرِّجالَ، والطُّبولَ، والحماسَ للقتالِ
مدافعُ الطابورِ تضربُ القرى
فيُشرقُ البارودُ في عروقِ الفجرِ كالسحابِ، (بُخْروشُ) ينتخي، يصيحُ بالرجالِ، يكرُّ مرتينِ
بِمُهْرَةٍ ونافِعِيَّةٍ مُجَرَّبَة، يقطعُ دابرَ الغزاةِ
****
في مغزلٍ من ألَقٍ تمدُّ جدتي خيوطَ الصوفِ بين الأرضِ والسماءِ
تغزلُ لحنًا خالدًا لِسِدْرَةٍ في المُنْتَهَى
أصعدُ في مِعْراجِها
أعبقُ في سِراجِها
أصيرُ جملةً للمبتدَا
أعانقُ الأزهارَ والكُرومَ
أشربُ نخبَ اللوزِ والغُيومِ
ومثلما كان أبي يُنصِتُ للأخبارِ والهُمومِ
يُصغي إلى الضيوفِ إذ يُحدِّثونَه عن الأمطارِ و(العُلومِ)
أُصغي لهاجِساتِ البَوْحِ عند حَسِيَ القديمِ في جبالِ (قَمْهَدَا)1
١/ قمهدا هي قريتي في جبل السحير