انطلق في مدينة جدة يوم أمس المعرض الحصري «ماضي - حاضر - مستقبل» للفنان التشكيلي والمستشار في الفنون التشكيلية أحمد محمد حسين زيدان، في «حي جميل - ركن جميل».

ويأتي هذا المعرض في سياق الحراك الفني والثقافي المتنامي في المملكة، حيث يسعى زيدان، بخبرة تتجاوز 35 عاماً في الفنون التشكيلية، إلى تقديم تجربة بصرية فريدة تستعرض عناصر من الحضارة الإسلامية والمحطات التاريخية للمملكة، من عمق التراث والأصالة، مروراً بالحاضر الديناميكي، وصولاً إلى المستقبل الطموح.

ويتميز المعرض بأسلوبه الإبداعي الذي يوظف تقنيات متعددة، تشمل الألوان المائية، الباستيل، الحبر، والفحم، إلى جانب التصوير الأيقوني ومكونات التصميم الفني، في تكوينات تعكس الهوية الثقافية السعودية بأسلوب بصري معاصر.

ويعد أحمد محمد حسين زيدان من الأسماء البارزة في المشهد التشكيلي السعودي، حيث أسهم في التقدم الفني من خلال معارضه وأعماله، إضافةً إلى دوره في تنمية مهارات وتعليم الأجيال الشابة وتحفيزهم على استكشاف الفنون كوسيلة لفهم الذات وتحليل الهوية.

المعرض مفتوح أمام الجمهور، ويمثل فرصة لعشاق الفنون التشكيلية والنقاد والمهتمين بالمشهد الثقافي لاكتشاف أعمال تعكس التحولات المجتمعية والفنية في المملكة، في ظل رؤية تسعى إلى تعزيز دور الثقافة والفنون في ترسيخ الهوية الوطنية واحتضان الإبداع.