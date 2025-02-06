أكد الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات في وزارة الإعلام الكويتية لافي السبيعي إيقاف تجديد وإصدار التراخيص للخدمات والحسابات والمواقع والصحف الإلكترونية، لحين صدور قانون تنظيم الإعلام الجديد، والذي سيحدد الضوابط والاشتراطات الجديدة المطلوبة في هذا الشأن، وسوف ينشر في الجريدة الرسمية بعد صدوره، مشيراً إلى أن وقف استقبال طلبات التراخيص أو إصدارها، لن يعطل عمل أي جهة تحمل ترخيصاً في الوقت الحالي. وقال: «يجري العمل حالياً على مشروع القانون الجديد، الذي أعلن وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أخيرا أنه على مشارف الانتهاء وسيرى النور في الفترة القريبة القادمة».

وأشار السبيعي إلى أن وقف التراخيص «مؤقت في انتظار صدور القانون»، مشدداً على أن المواقع والخدمات والحسابات المرخصة لن تتأثر بذلك، باعتبار أن صلاحية تراخيصها تمتد إلى السنة القادمة على أقل تقدير.

ولفت إلى أن ذلك لا يشمل الحسابات الشخصية وغير المتخصصة مهنياً، ويشمل جميع التراخيص التي تندرج تحت المادة الخامسة من القانون الحالي مثل وكالات الأنباء والصحافة الإلكترونية، والخدمات الإخبارية، والمواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية التجارية الإلكترونية، وغيرها.