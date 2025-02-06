تشارك وزارة الثقافة في مؤتمر «ليب 2025»، الذي سيُعقد خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير الجاري، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، شمال مدينة الرياض، تحت شعار «نحو آفاقٍ جديدة».

وتتمثل مشاركة الوزارة بجناحٍ يستضيف بيئةً رقمية تسمح للمستخدمين بتجربة العديد من الأنشطة والمعالم الثقافية حول المملكة، ويستعرض أبرز مبادرات الوزارة في استغلال التقنيات الحديثة لإبراز الثقافة السعودية وتعزيز التحول الرقمي في القطاع الثقافي.

وستشهد مشاركة الوزارة إطلاق منصتين رقميتين للمكتبات السعودية، وللتعلم الثقافي، لتعزيز الوصول إلى المعرفة والثقافة لجميع فئات المجتمع في مسرح السعودية الرقمي.

كما ستوقع الوزارة خلال مشاركتها، مذكرة تفاهم مع شركة أوراكل سيستمز ليميتد، مما يعكس التزام الوزارة بتعزيز الابتكار في المجال الثقافي من خلال تقنيات الحلول الرقمية المتطورة.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود وزارة الثقافة لدعم التحول الرقمي في القطاع الثقافي، وترسيخ مكانة المملكة كمركزٍ للإبداع والابتكار الثقافي، إلى جانب تسخير التقنيات الحديثة لإبراز الثقافة السعودية محليًا وعالميًا.