توفي الكاتب الفرنسي رجل الأعمال السابق بول لو سوليتزر، اليوم، عن عمر يناهز 78 عاما، في جزر موريشيوس بالمحيط الهندي، حيث كان يعيش منذ أشهر.

وقالت ابنته أوليفيا سوليتزر: «لقد توفي هذا الصباح في المستشفى إثر إصابته بسكتة دماغية»، مشيرة إلى أن والدها دخل المستشفى قبل أيام إثر تعرضه لحادثة سقوط.

وكان سوليتزر مليارديرا في ثمانينات القرن العشرين قبل أن تواجه ثروته تحولات كبرى، وقد وقّع على 40 عملا كان يصفها بأنها «أفلام ويسترن مالية»، وباع منها 60 مليون نسخة. ومع ذلك، فقد اتُهم بأنه استعان بخدمات أشخاص آخرين ليتولوا كتابة العديد من هذه الروايات باسمه.

وخلال الثمانينات، أنتج هذا الرئيس السابق لشركة متخصصة في صنع حمالات المفاتيح، سلسلة من الكتب التي حققت مبيعات عالية، مع عناوين جذابة، بينها «المال»، و«النقد»، و«الثروة»، واستمر في تحقيق النجاحات مع كتابه «نظام سوليتزر الغذائي» الذي عرض فيه طريقته لإنقاص الوزن.

وخلال هذه السنوات المزدهرة، عاش في قصر ذي هندسة إيطالية بمساحة 450 مترا مربعا في باريس، وكان يمتلك فيلا في سان تروبيه ومزرعة في أريزونا، ولوحات فنية لفنانين كبار وسيارة فيراري، وفق تصريحات أدلى بها لمجلة «لو نوفيل أوبس» في عام 2018.

وقد تراكمت النكسات في حياته منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وبعد إصابته بسكتة دماغية في عام 2004، عاش سوليتزر مرحلة طلاق معقدة مصحوبة بمعركة قانونية ضارية حول ثروته مع زوجته الثالثة، دلفين جاكوبسون.