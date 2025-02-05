تستضيف الدرعية معرضًا فنيًّا وثقافيًّا عالميًّا يجمع الخبراء والمهتمين باستكشاف أسرار الفنون الفريدة والثقافة العالمية، إضافة إلى أول مزاد فني عالمي تقيمه دار المزادات الشهيرة «سوذبيز» في المملكة تحت اسم «أصول».

ويُقام المعرض حتى 8 فبراير في مطل البجيري، ويتضمن أعمال فنانين بارزين راحلين ومعاصرين، وتذكارات رياضية فريدة تُعرض مجانًا أمام الزوار طيلة فترة إقامة المعرض.

ويُقام المزاد، الذي يُعد أحد نتائج التعاون بين شركة الدرعية والدار العالمية «سوذبيز»، في آخر أيام المعرض، ويتضمن أعمالًا مميزةً لأبرز الفنانين العالميين، منهم: رينيه ماجريت، وبابلو بيكاسو، وآندي وارهول، إلى جانب أعمالٍ فنيةٍ لفنانين سعوديين، مثل: محمد السليم وعبدالحليم رضوي، إضافةً إلى أعمالٍ من الفن الرقمي، والإكسسوارات والمجوهرات والساعات النادرة، وتذكارات رياضية لأشهر الرياضيين.