سيتحوّل المقر الرئيسي لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، أحد المعالم البارزة في حي وايت سيتي غرب العاصمة البريطانية لندن إلى مشروع سكني جديد يحمل اسم «ذا أرييل» سيتم افتتاحه في مايو 2027.

ويضم المشروع السكني الفاخر مجموعة متنوعة من الوحدات، تراوح بين شقق الاستوديو، والوحدات المكونة من غرفة إلى ثلاث غرف نوم، إضافة إلى بنتهاوس بتصاميم راقية. ويعكس التصميم الداخلي مزيجاً متناغماً بين الأسلوب الصناعي والمعاصر، إذ تم توظيف الواجهات الزجاجية الواسعة؛ لضمان تدفق الإضاءة الطبيعية وتعزيز الشعور بالرحابة.

وسيتمتع سكان «ذا أرييل» بمجموعة من المرافق الحصرية، بما في ذلك صالة رياضية مجهزة بالكامل، وحدائق خاصة، ومساحات مجتمعية مصممة للاسترخاء والعمل المشترك. كما يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي بالقرب من وسائل النقل العامة، مما يسهل الوصول إلى قلب العاصمة والمناطق المحيطة بها.

وبفضل إطلالاته البانورامية على مدينة لندن، وروابط النقل الممتازة، وخطط التجديد المثيرة، سيستفيد المستثمرون في «ذا أرييل» من مزايا سكنية مريحة وفرص عائد استثماري محفزة.

يمثل المشروع جزءاً من عملية تحول شاملة لمنطقة وايت سيتي، التي أصبحت مركزاً متنامياً للابتكار والإبداع في لندن، ويعزز مكانتها وجهةً مميزة للمعيشة العصرية.

ورغم أن المبنى لم يعد المقر الرئيسي لبرامج BBC، إلا أن استوديوهاته لا تزال تستضيف عدداً من البرامج الشهيرة مثل The Graham Norton Show وThe Jonathan Ross Show وLoose Women، مما يمنح المكان طابعاً نابضاً بالحياة.