في خطوة نوعية لدعم الحركة الثقافية في منطقة القنفذة، أُعلن اليوم في محافظة القنفذة تأسيس «مؤسسة حسن الفقيه الثقافية»، لتكون كيانًا ثقافيًا أهليًا تُشرف عليه وزارة الثقافة ومرخصًا من المركز الوطني لتطوير القطاع غير الربحي، إذ ستنطلق أول أنشطة المؤسسة بورش عمل إستراتيجية تحدد الأولويات والاحتياجات الثقافية للمحافظة وأبنائها وبناتها.

وأطلق محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع أعمال المؤسسة في مقر المحافظة اليوم، بحضور رئيس مجلس الأمناء والأعضاء، مباركًا الخطوة، ومؤكدًا دعم التوجهات الوطنية الثقافية وتعزيز مساهمة المؤسسات الثقافية في تحقيق رؤية المملكة 2030، عبر المؤسسات الثقافية.

من جانبه، وجّه رئيس مجلس أمناء مؤسسة حسن الفقيه الثقافية، الدكتور علي بن حسن الفقيه، الشكر لمحافظة القنفذة على الدعم والتمكين، موضحًا أن المؤسسة تأتي امتدادًا لمسيرة 40 عامًا للعلامة والمؤرخ الشيخ حسن بن إبراهيم الفقيه، الذي كان شغوفًا بنشر العلم والمعرفة والثقافة وخدمة الوطن وأبنائه وبناته ثقافيًا في الوطن عمومًا، وإقليم جنوب غرب المملكة خصوصًا.

كما وجّه الفقيه شكره للمثقفين والجمعيات والمؤسسات التي تفاعلت مع إعلان إطلاق المؤسسة، مضيفًا: «لا نستغرب هذا الوفاء والمحبة والتقدير لوالدنا والمؤسسة التي تحمل اسمه ورؤيته ورسالته، لطالما كان إنسان هذه المحافظة وفيًا ومحبًا، وسنعمل بدعم الجميع لتحقيق عمل ثقافي تنموي تكاملي».

يُذكر أن المؤسسة تركز في المرحلة الأولى على دعم الحراك الثقافي وتطوير وتمكين المواهب ونقل المعرفة، إلى جانب العناية بالتراث في منطقة جنوب غرب المملكة، وإبراز مكانة القنفذة كمركز ثقافي زاخر بالرموز الثقافية والمواهب الواعدة في كل مجالات الثقافة، إضافة إلى تقديم البرامج والمبادرات التي تعزز الهوية الوطنية وتعريف الأجيال بتاريخهم وحضارتهم، استكمالًا لمسيرة من تحمل المؤسسة اسمه الشيخ حسن بن إبراهيم الفقيه، الذي كان رمزًا من رموز الثقافة والمعرفة والتراث التاريخي والآثاري في المحافظة.

يُشار إلى أن وفد المؤسسة الذي التقاه محافظ القنفذة ضم أعضاء مجلس الأمناء والمؤسسين: د. علي، الحسن، عبدالله، أحمد، د. حليمة، د. أسماء، إبراهيم، وبلقاسم أبناء الشيخ حسن الفقيه (رحمه الله).